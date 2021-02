Niemiecka prokuratura skonfiskowała bitcoiny warte fortunę, ale... nie ma do nich dostępu, ponieważ nie zna hasła do cyfrowego portfela. Poprzedni właściciel nie zamierza go zdradzić, a policja niewiele może zrobić.

Kryptowaluty cały czas budzą duże zainteresowanie. Jeden na trzech Polaków chce je kupować, a niektórzy nie zawahają się nawet przed nielegalnym wydobywaniem, kiedy grożą surowe konsekwencje.

50 milionów w bitcoinach

Mężczyzna, który został skazany za liczne oszustwa przebywa aktualnie w więzieniu. Odsiaduje wyrok za potajemne instalowanie na innych komputerach oprogramowania do kopania kryptowaluty. W swoim cyfrowym portfelu zgromadził ponad 1700 bitcoinów, które warte są ponad 50 milionów euro.

I to właśnie do nich próbuje dobrać się niemiecka prokuratura. Jednak cyfrowy portfel jest zaszyfrowany i trzeba znać do niego hasło. A tego skazany ujawnić nie zamierza.

„Zapytaliśmy go, ale nic nie powiedział” – stwierdził prokurator. Podejrzewa, że mężczyzna tak naprawdę może nie znać hasła. Zapewnił również, że skazany nie ma dostępu do zgromadzonych pieniędzy. Cena Bitcoina ostatnio znacznie wzrosła i osiągnęła rekordowy poziom. Zatem wartość całego portfela jest znacznie większa niż w czasie, kiedy mężczyzna trafił do więzienia.

Policja wielokrotnie próbowała złamać kod, aby uzyskać dostęp do portfela i znajdujących się w nim bitcoinów, jednak na próżno.

