Kursy kryptowalut idą w górę, więc koparki kryptowalut znowu cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony entuzjastów. Jaką zbudować maszynę i ile można na niej zarobić?

Jaka karta jest najlepsza do kopania kryptowalut? Wbrew pozorom nie są to najwydajniejsze modele. Warto zwrócić uwagę na efektywność energetyczną, czyli wydajność w przeliczeniu na pobór mocy, a także samą cenę danej karty.

Serwis Tom’s Hardware przygotował ciekawe zestawienie nowych modeli GeForce i Radeon w odniesieniu do szybkości zwrotu inwestycji (przy sugerowanych cenach sprzętu).

Model (sugerowana cena) Przychód z kopania/dzień Koszt energii/dzień Zysk/dzień Szybkość zwrotu GeForce RTX 3090 ($1499) $10,80 $0,80 $10,00 ~150 dni GeForce RTX 3080 ($699) $8,80 $0,60 $8,20 ~85 dni GeForce RTX 3070 ($499) $5,45 $0,40 $5,05 ~99 dni GeForce RTX 3060 Ti ($399) $5,40 $0,40 $5,00 ~80 dni GeForce RTX 2080 Ti ($1199) $5,35 $0,55 $4,80 ~250 dni GeForce RTX 2080 Super ($699) $3.80 $0,50 $3,30 ~212 dni GeForce RTX 2070 Super ($499) $3,60 $0,40 $3,20 ~156 dni GeForce RTX 2060 Super ($399) $3,50 $0,30 $3,20 ~125 dni GeForce RTX 2060 ($299) $2,85 $0,30 $2,55 ~117 dni Radeon RX 6900 XT ($999) $8,05 $0,55 $7,50 ~133 dni Radeon RX 6800 XT ($649) $7,00 $0,50 $6,50 ~100 dni Radeon RX 6800 ($579) $5,75 $0,40 $5,35 ~108 dni Radeon RX 5700 XT ($399) $5,00 $0,40 $4,60 ~87 dni Radeon RX 5700 ($349) $4,80 $0,40 $4,40 ~79 dni Radeon RX 5600 XT ($279) $3,35 $0,30 $3,05 ~91 dni

Okazuje się, że bardzo dobrze wypadają tutaj modele Radeon RX 5700 i Radeon RX 5700 XT, a także GeForce RTX 3060 Ti i GeForce RTX 3080.

Niedawno pisaliśmy o koparce kryptowalut z 78 kartami GeForce RTX 3080 - zyski z takiej konstrukcji mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy dolarów miesięcznie. Można jednak zbudować tańsze zestawy.

Ile można zarobić na koparce z 10 kartami GeForce RTX 3060 Ti?

Na blogu NiceHash pojawił się ciekawy artykuł, w którym opisano możliwości koparki wyposażonej w 10 kart graficznych GeForce RTX 3060 Ti. Oprócz tego użyto procesora AMD Ryzen 5 5600X, płyty głównej Gigabyte X570 Aorus Master i zasilacza Super Flower Leadex Platinum 2000W.

Do kopania kryptowalut wykorzystano oprogramowanie NiceHash w połączeniu z narzędziem alfa Octune (to drugie jeszcze nie zostało publicznie udostępnione).

Warto zwrócić uwagę na wyliczenia serwisu. Standardowa wydajność karty GeForce RTX 3060 Ti wynosi 50,3 MH/s przy poborze mocy na poziomie 191 W - odpowiada to efektywności 263 kHs/J. Wynik ten można poprawić poprzez obniżenie limitów mocy do około 65% - karta osiąga wtedy już 385 kHs/J.

Entuzjaści mogą zdecydować się na mocniejsze „stuningowanie” sprzętu - jeszcze lepszy rezultat można uzyskać po zmianie zegarów (-500 MHz na rdzeniu i +1300 MHz na pamięciach) i zmianie trybu działania na PCI-Express 2.0. Efektywność energetyczna wynosi wtedy już 484 kHs/J.

Cała koparka miesięcznie generuje przychód rzędu 1120 euro – po odjęciu kosztów energii elektrycznej, „na czysto” wychodzi jakieś 1020 euro. Zakładając, że cały sprzęt kosztował 6000 dolarów, a kurs Bitcoina będzie utrzymywał się na podobnym poziomie, inwestycja zwróci się około 6 miesięcy. Później koparka będzie generować same zyski.

Wydaje się proste? No nie do końca. Sytuacja na rynku kart graficznych jest bardzo kiepska, a zakup modeli GeForce RTX 3060 Ti praktycznie graniczy z cudem (a jeżeli są dostępne to często w mocno zawyżonych cenach).

