Neo i Trinity powrócą jeszcze w tym roku. Warner Bros pokazało pierwszy zwiastun filmu The Matrix Resurrections.

The Matrix Resurrections oficjalnie zaprezentowany

Nie jest to niespodzianka, bo Warner Bros od kilku ładnych dni przygotowywało widzów na pierwszy zwiastun The Matrix Resurrections. Zgodnie z obietnicami, dziś ujrzał on światło dzienne. Od razu wyjaśniła się kwestia tytułu na naszym rynku, wybierając się do kina będziecie prosić o bilety na Matrix Zmartwychwstania.

Dość dosadnie sugeruje to, z czym będziemy mieli do czynienia. To kontynuacja serii, w składzie której znalazły się do tej pory trzy filmy. Na powrót zdecydowano się po dłuższej przerwie, zazwyczaj rodzi to obawy o pomysł i realizację. Lana Wachowski najwyraźniej nie obawia się jednak starcia z (dla niektórych) legendą tego gatunku. Zajęła się reżyserią na podstawie scenariusza stworzonego wspólnie z Davidem Mitchellem i Aleksandrem Hemonem.

Raczej nikt nie będzie rozczarowany w kwestii obsady. Powracają bowiem aktorzy znani z poprzednich części serii. Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss ponownie pojawią się w rolach Neo i Trinity. Poza tym już teraz wiadomo, że w nowym filmie wystąpią również między innymi Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris czy Toby Onwumere.

Czekacie? Za wcześnie na oceny całego projektu, ale jak najbardziej na miejscu będą komentarze odnośnie przywoływanego już, pierwszego pokazanego zwiastuna.

Matrix Zmartwychwstania pierwszy zwiastun

Kiedy premiera nowego Matrixa?

The Matrix Resurrections ma trafić do kin oraz do usługi HBO Max. To oznacza, że w Polsce będzie można zobaczyć go wyłącznie na wielkim ekranie. Kilka dni temu potwierdzono, że na dostępność HBO Max na naszym rynku będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Już teraz niemogących doczekać się premiery The Matrix Resurrections powinny ucieszyć wzmianki o dacie premiery. Zaplanowano ją bowiem jeszcze na ten rok, na 17 grudnia (w Polsce, bo na niektórych rynkach data może różnić się o kilka dni). Oczywiście w dobie pandemii nie można być pewnym, że nic się w tej kwestii nie zmieni.

Źródło: Warner Bros Polska