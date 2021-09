James Bond chyba nigdy nie kazał na siebie czekać tak długo. Premierę No Time to Die przekładano kilkukrotnie, ale wygląda na to, że wreszcie można będzie udać się do kina.

Kiedy premiera No Time to Die?

Na temat 25. części serii o przygodach agenta 007 mówiło się całkiem, ale trudno się temu dziwić. W końcu to jedna z najpopularniejszych postaci kina. Problem w tym, że spora część doniesień skupiała się na opóźnieniach premiery w związku z pandemią COVID-19 i nakładanymi przez władze ograniczeniami w poruszaniu się i działaniu między innymi kin. Wystarczy zresztą przypomnieć, że pierwotnie mówiono o kwietniu 2020 roku, a jak doskonale wiemy film nadal nie zadebiutował.

Kiedy się to zmieni? Wszystko wskazuje na to, że już za kilka tygodni. Światło dzienne ujrzał bowiem finałowy zwiastun, a to sugeruje, że twórcy oraz dystrybutorzy nie planują kolejnych zmian. A skoro tak to można nastawiać się na wizytę w kinie. W Polsce premiera No Time to Die odbędzie się 1 października. Nieco wcześniej, bo 30 września film zadebiutuje w Wielkiej Brytania, ale na przykład mieszkańcy USA będą musieli poczekać do 8 października. Nie zaplanowano jednoczesnego udostępnienia go na którejś z platform streamingowych.

Finałowy zwiastun Nie czas umierać

Daniel Craig pożegna się z rolą agenta 007

Nie jest tajemnicą, że będzie to ostatnia część serii, w której wystąpi Daniel Craig. Łącznie będzie mógł pochwalić się zatem 5. filmami z rolą agenta 007 (były to jeszcze Casino Royale, 007 Quantum of Solace, Skyfall i Spectre).

W czarny charakter wcieli się w tym przypadku Rami Malek. W obsadzie znaleźli się jeszcze Ben Whishaw (jako Q), a także Léa Seydoux (Madeleine Swann), Naomie Harris (Eve Moneypenny) czy Christoph Waltz (Ernst Stavro Blofeld).

Czekacie na No Time to Die?

Źródło: James Bond 007