Mundial 2026 zaczyna się wcześniej. Messi, Ronaldo i Mbappé z klocków LEGO

Paweł Maziarz
Gdy emocje przed Mistrzostwami Świata 2026 zaczynają nabierać tempa, świat futbolu przenosi się… na dywan w salonie. LEGO po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć sportowe emocje z kreatywną zabawą.

Tym razem jednak stawka jest wyjątkowo wysoka – do świata kultowych klocków trafiają największe gwiazdy współczesnej piłki: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé oraz Vinícius Júnior. 

To nie tylko kolejna kolekcja. LEGO zakłada, że to hołd dla piłkarskiej kultury, zamknięty w plastikowych elementach, które pozwalają fanom dosłownie "zbudować” historię swoich idoli.

Futbol spotyka kreatywność

Nowa seria LEGO Editions powstała z myślą o uchwyceniu tego, co w piłce nożnej najważniejsze – emocji, charakteru i momentów, które zapisują się w historii sportu. Każdy zestaw został zaprojektowany tak, by oddać nie tylko wygląd zawodnika, ale też jego styl gry i osobowość. 

Jak podkreśla Cristiano Ronaldo, udział w projekcie to wyjątkowe doświadczenie – w końcu nie codziennie ktoś zostaje zamieniony w figurkę LEGO. I trudno się z nim nie zgodzić: dla fanów to okazja, by spojrzeć na swoich idoli z zupełnie nowej perspektywy. 

Najważniejsze momenty zamknięte w klockach LEGO

Podstawą kolekcji są zestawy “Piłkarskie momenty”. To dynamiczne sceny inspirowane najbardziej charakterystycznymi chwilami z kariery każdego zawodnika. Każdy model osadzono na podstawie w kształcie pierwszej litery nazwiska, a detale – kolory reprezentacji, numery na koszulkach czy tabliczki kolekcjonerskie – dodają całości autentyczności. 

W tej kategorii znalazły się cztery zestawy: 

  • 43011 Lionel Messi – piłkarskie momenty: 124,99 zł
  • 43012 Cristiano Ronaldo – piłkarskie momenty: 124,99 zł
  • 43013 Kylian Mbappé – piłkarskie momenty: 124,99 zł
  • 43027 Vini Jr. – piłkarskie momenty: 124,99 zł

To propozycja zarówno dla młodszych fanów, jak i kolekcjonerów, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tą serią.

      

Ikony w większym formacie 

Dla tych, którzy oczekują czegoś bardziej spektakularnego, LEGO przygotowało zestawy “Piłkarska legenda”. Tutaj wchodzimy na wyższy poziom szczegółowości i skali. 

Modele Lionel Messi i Cristiano Ronaldo można zbudować w dwóch różnych wersjach, co znacząco zwiększa frajdę z budowania. Ronaldo może wykonać swój legendarny wyskok z okrzykiem “Siuuu” albo efektowną przewrotkę, podczas gdy Messi może świętować gola lub dynamicznie prowadzić piłkę przez boisko. 

Ceny zestawów: 

  • 43015 Lionel Messi – piłkarska legenda: 339,99 zł
  • 43016 Cristiano Ronaldo – piłkarska legenda: 339,99 zł 

  

Prawdziwa perełka dla fanów Messiego 

Najbardziej imponującym elementem kolekcji jest zestaw “Cieszynka” z Messim. To już nie tylko model do postawienia na półce, ale pełnoprawna dekoracja – niemal dzieło sztuki 3D. 

Efekt? Z ponad 1400 klocków powstała dynamiczna scena przedstawiająca Messiego w jego charakterystycznej pozie, gdy wskazuje niebo po zdobyciu bramki. Projekt pełen jest ukrytych detali i odniesień do kariery zawodnika, które docenią najwierniejsi kibice.

Cena tego zestawu (43018 Lionel Messi — cieszynka) wynosi 779,99 zł, co jasno pokazuje, że to propozycja dla najbardziej zaangażowanych kolekcjonerów. 

Nie tylko zawodnicy – mundialowa atmosfera w każdym detalu

Kolekcję uzupełniają także zestawy inspirowane samym turniejem. Fani mogą sięgnąć po oficjalne logo Mistrzostw Świata 2026 lub koszulkę reprezentacji USA w formie LEGO. 

Ceny prezentują się następująco: 

  • 43032 Oficjalne logo FIFA World Cup 2026: 104,99 zł 
  • 43033Koszulka reprezentacji USA 2026: 104,99 zł

  • avatar
    piomiq
    0
    Tak się zarabia pieniądze na zabawkach. Plastikowe klocki za prawie 8 stów.
    • avatar
      Qazzy
      0
      ale paskudne

