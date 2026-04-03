Powstał iPhone 17 Pro w edycji "Steve Jobs". Cena zwala z nóg

Firma Caviar wprowadziła do sprzedaży limitowaną serię iPhone 17 Pro oraz Pro Max pod nazwą "JOBS".

Modyfikacja została przygotowana z okazji 50-lecia Apple’a. Projektanci firmy Caviar zrezygnowali z monochromatycznej estetyki na rzecz połączenia srebra i czerni, mającego nawiązywać do projektu pierwszego iPhone'a z 2007 roku.

Urządzenie ma:

obudowę wykonaną z tytanu, wykończoną powłoką PVD;

czarną wstawkę z faksymile podpisu Steve'a Jobsa oraz grawerem "50 Anniversary Edition";

numer seryjny egzemplarza na bocznej krawędzi.

Kluczowym elementem zmodyfikowanego iPhone’a 17 Pro ma być fragment czarnego golfa Steve'a Jobsa, umieszczony wewnątrz tytanowego logo Apple’a na pleckach urządzenia. Według producenta, tkanina pochodzi z prezentacji komputera NeXT, co miało zostać poświadczone certyfikatem autentyczności.

Deklaracja ta wzbudza jednak wątpliwości. Serwis 9to5Mac odnalazł archiwalne nagranie z 12 października 1988 roku (premiera NeXT), które wskazuje, że tego dnia Steve Jobs miał na sobie smoking, a nie swój charakterystyczny golf, który stał się jego stałym elementem ubioru dopiero w późniejszym okresie pracy w NeXT.

Caviar zdecydował się na przygotowanie jedynie 9 egzemplarzy, a kupujący mogą wybrać wariant i ilość pamięci. Najniższe ceny za modele 256 GB to:

iPhone 17 Pro JOBS - 8640 euro (ok. 36 900 zł);

iPhone 17 Pro Max JOBS - 9090 euro (ok. 38 900 zł).

Zestaw kolekcjonerski zawiera także etui, specjalną tapetę oraz wspomniany certyfikat autentyczności artefaktu.