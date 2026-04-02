Laptop typowo do pracy z AI. HP EliteBook 6 G2q imponuje specyfikacją

Nowy HP EliteBook 6 G2q wchodzi na rynek z procesorami Snapdragon X2 i jasno określonym celem: przyspieszyć pracę z AI w codziennych zadaniach. Laptop łączy dobrą wydajność z mobilnością, zmieniając sposób korzystania z narzędzi biznesowych.

HP rozwija swoją linię komputerów biznesowych w kierunku, który jeszcze niedawno wydawał się eksperymentalny. Model EliteBook 6 G2q to jeden z pierwszych przykładów urządzeń zaprojektowanych od podstaw z myślą o lokalnym przetwarzaniu AI, a nie tylko klasycznej pracy biurowej.

Nowa konstrukcja oparta na układach Snapdragon X2 pokazuje zmianę priorytetów: większy nacisk na energooszczędność, stałą łączność i wykorzystanie dedykowanych jednostek NPU. W praktyce oznacza to sprzęt lepiej dopasowany do współczesnych realiów pracy – rozproszonej, mobilnej i coraz bardziej zależnej od automatyzacji.

Ekran i ergonomia pracy

HP zastosowało 14-calowy ekran o proporcjach 16:10. W zależności od konfiguracji dostępne są różne warianty – od podstawowego panelu WUXGA (1920 × 1200), przez wersje dotykowe, aż po wyświetlacze OLED i panel 2.5K z odświeżaniem 120 Hz.

Jasność może sięgać nawet 800 nitów, a część wariantów oferuje 100% pokrycia sRGB lub przestrzeni DCI-P3. To istotne dla osób pracujących z grafiką lub często korzystających z laptopa poza biurem.

Obudowa została odchudzona względem poprzedniej generacji i ma około 10,7 mm grubości z przodu. Wymiary urządzenia to 315 × 222 mm, co jest standardem dla tej klasy sprzętu.

Wydajność i pamięć

Dostępne konfiguracje obejmują jednostki Snapdragon X2 Elite (do 12 rdzeni CPU) oraz słabsze warianty X2 Plus (10 lub 8 rdzeni). Kluczowym elementem jest tu układ NPU osiągający do 85 TOPS, wykorzystywany w zadaniach związanych z AI, takich jak przetwarzanie obrazu, rozpoznawanie mowy czy automatyzacja pracy w aplikacjach.

Laptop może być wyposażony w maksymalnie 64 GB pamięci LPDDR5X oraz dyski SSD NVMe PCIe Gen4 lub Gen5 o pojemności do 2 TB. To parametry wystarczające do pracy biurowej, analitycznej i większości zastosowań profesjonalnych.

Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Qualcomm Adreno, który nie jest przeznaczony do zaawansowanych obliczeń 3D, ale wystarcza do typowych zastosowań biznesowych i multimedialnych.

Łączność i porty

EliteBook 6 G2q oferuje nowoczesne standardy łączności, w tym Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0. Opcjonalnie dostępny jest modem 5G, co pozwala na pracę bez konieczności korzystania z sieci lokalnych.

Zestaw portów obejmuje m.in. USB-C (do 40 Gb/s, z obsługą ładowania i obrazu), USB-A, HDMI 2.1, gniazdo słuchawkowe oraz RJ-45. To zestaw odpowiadający potrzebom środowisk biurowych, gdzie nadal wykorzystuje się różne typy połączeń przewodowych.

Kamera, audio i urządzenia wejściowe

Laptop wyposażono w kamerę 5 MP z obsługą przetwarzania obrazu (ISP) oraz funkcjami AI, takimi jak wykrywanie obecności użytkownika. W codziennej pracy przekłada się to na automatyczne dostosowanie parametrów obrazu podczas wideokonferencji.

System audio przygotowany we współpracy z Poly Studio obejmuje dwa głośniki stereo i mikrofony ze wsparciem redukcji szumów. Klawiatura jest odporna na zalania i opcjonalnie podświetlana, a touchpad zgodny ze standardem Microsoft Precision.

Czas pracy i zasilanie

Jednym z istotnych elementów jest deklarowany czas pracy na baterii – do 28 godzin. Wynika to głównie z zastosowania energooszczędnej architektury ARM.

Laptop obsługuje ładowanie przez USB-C, z zasilaczami o mocy 65 W lub 100 W. To standard w nowoczesnych urządzeniach biznesowych, pozwalający na korzystanie z uniwersalnych ładowarek.

Specyfikacja HP EliteBook 6 G2q

Ekran: 14″, proporcje 16:10 rozdzielczość: od 1920×1200 (WUXGA) do 2560×1600 (2.5K) opcje: LCD / OLED, do 120 Hz jasność: do 800 nitów

Procesor (CPU): Qualcomm Snapdragon X2 Elite (do 12 rdzeni) lub X2 Plus (8–10 rdzeni)

Układ AI (NPU): do 85 TOPS wydajności dla zadań sztucznej inteligencji

Grafika: zintegrowana Qualcomm Adreno

Pamięć RAM: do 64 GB LPDDR5X

Dysk: SSD NVMe PCIe Gen4 / Gen5, maks. do 2 TB

Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, opcjonalne 5G Porty: USB-C (do 40 Gb/s, PD, DisplayPort), USB-A, HDMI 2.1, RJ-45, audio jack

Kamera: 5 MP z ISP i funkcjami AI (np. wykrywanie obecności)

Audio: głośniki stereo + mikrofony z redukcją szumów (Poly Studio)

Bateria: do 28 godzin pracy

System operacyjny: Windows 11 Pro

Waga i obudowa: od ok. 1,35 kg, smukła konstrukcja (~10–17 mm)

Bezpieczeństwo: HP Wolf Security, BIOS protection, wykrywanie naruszenia obudowy

Bezpieczny sprzęt do pracy hybrydowej

HP EliteBook 6 G2q to laptop zaprojektowany pod kątem pracy biurowej i mobilnej, z naciskiem na energooszczędność, łączność i funkcje AI. Nie jest to urządzenie wyspecjalizowane pod kątem grafiki czy obliczeń wysokiej wydajności, ale dobrze wpisuje się w potrzeby użytkowników biznesowych.

Model wyposażono w rozwiązania zabezpieczające, takie jak HP Wolf Security, BIOS recovery czy wsparcie dla narzędzi zarządzania IT. Dostępne są także funkcje sprzętowe, m.in. czytnik kart inteligentnych czy zabezpieczenia fizyczne obudowy. Dodatkowo zastosowano mechanizmy wykrywania ingerencji w sprzęt – w przypadku otwarcia obudowy system może automatycznie zareagować i zabezpieczyć dane.

Sprzęt ma trafić do sprzedaży w lipcu i wtedy też powinniśmy poznać ceny dostępnych konfiguracji.