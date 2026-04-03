Zmiany w chmurze Google. Więcej pamięci w tej samej cenie

Shimrit Ben-Yair, szefowa działu Google One, ogłosiła zmiany w abonamencie Google AI Pro. Ilość pamięci dostępnej w chmurze została zwiększona 2,5 razy.

Dotychczasowa przestrzeń 2 TB została zwiększona do 5 TB, co odbywa się bez żadnych dodatkowych kosztów dla subskrybentów. Abonament Google AI Pro w dalszym ciągu wyceniony jest na 97,99 zł miesięcznie i - oprócz miejsca w chmurze - daje dostęp do większego zestawu narzędzi AI.



Zmiana została wprowadzona globalnie (także w Polsce), ale Google informuje, że może minąć kilka dni zanim wszyscy użytkownicy zauważą zwiększoną przestrzeń na swoich kontach.

Google AI Pro - cena i porównanie planów

Google AI Pro to jedyny z siedmiu planów Google’a, w którym przestrzeń na dane w chmurze została zwiększona. Mocno zwiększyło to atrakcyjność pakietu AI Pro względem abonamentu Premium, bo oba miały dotychczas tyle samo pamięci.

Bezpłatnie

0 zł/mies. Basic

8,99 zł/mies. Standard

13,99 zł/mies. Premium

46,99 zł/mies. Google AI Plus

34,99 zł/mies. Google AI Pro

97,99 zł/mies. Google AI Ultra

1229,99 zł/mies. Miejsce na dane Miejsce na dane

w Gmailu, na Dysku

Google iw Zdjęciach

Google 15 GB 100 GB 200 GB 2 TB 200 GB 5 TB 30 TB Udostępnianie w grupie

rodzinnej nawet 5 osobom ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ GOOGLE AI Gemini Dostęp do najbardziej

zaawansowanych modeli Ograniczony Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Zespół własnych

ekspertów AI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Gemini Live ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Generowanie i edytowanie

obrazów za pomocą

Nano Banana Pro ✕ Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Deep Research Ograniczony Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Przesyłanie plików Ograniczony Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Dostęp do modelu

do generowania filmów Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Create music with Lyria 3 Ograniczony Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Priorytetowy dostęp

do nowych funkcji ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ Okno kontekstu

rozszerzonych tokenów ✕ ✕ ✕ 128K 128K 1 milion 1 milion Gemini w Gmailu,

Dokumentach i

innych usługach Help me connect in Meet ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ Help me generate video

in Vids ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ NotebookLM Gemini access Ograniczony Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Usage limits Ograniczony Ograniczony Ograniczony Więcej Więcej Wyższy Najwyższy Notebook size Ograniczony Ograniczony Ograniczony Duży Duży Większy Największy Flow Dostęp do modelu

do generowania filmów Veo 3.1 Veo 3.1 Veo 3.1 Veo 3.1 Veo 3.1 Veo 3.1 Veo 3.1 Jules Limity zadań Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Rozszerzony Najwyższy Limity równoczesnych zadań Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Rozszerzony Najwyższy Dostęp do najnowszych modeli Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Rozszerzony Najwyższy Subskrypcja premium

Google Developer Program Gemini Code Assist i interfejs

wiersza poleceń Gemini:

dzienna liczba zapytań

do modelu w przypadku

modeli Flash i Pro Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Wyższy Najwyższy Środki w Google Cloud ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Środki w wysokości

10 USD miesięcznie Środki w wysokości

100 USD miesięcznie Google Antigravity Żądania wysyłane do agenta Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Wyższy Najwyższy Więcej korzyści Funkcje premium rozmów

wideo w Google Meet ✕ ✕ ✕ ✔ ✕ ✔ ✔ Zaawansowane ustalanie

harmonogramu spotkań

w Kalendarzu Google ✕ ✕ ✕ ✔ ✕ ✔ ✔ YouTube Premium ✕ ✕ ✕ Dodatek:

Dostępność różni się

w zależności od kraju. ✕ Dodatek:

Dostępność różni się

w zależności od kraju. Dostępność różni się

w zależności od kraju.

Aktualizacja planu Google AI Pro wprowadza także kilka usprawnień funkcjonalnych, ale te póki co nie są dostępne globalnie.