Zmiany w chmurze Google. Więcej pamięci w tej samej cenie
Shimrit Ben-Yair, szefowa działu Google One, ogłosiła zmiany w abonamencie Google AI Pro. Ilość pamięci dostępnej w chmurze została zwiększona 2,5 razy.
Dotychczasowa przestrzeń 2 TB została zwiększona do 5 TB, co odbywa się bez żadnych dodatkowych kosztów dla subskrybentów. Abonament Google AI Pro w dalszym ciągu wyceniony jest na 97,99 zł miesięcznie i - oprócz miejsca w chmurze - daje dostęp do większego zestawu narzędzi AI.
Zmiana została wprowadzona globalnie (także w Polsce), ale Google informuje, że może minąć kilka dni zanim wszyscy użytkownicy zauważą zwiększoną przestrzeń na swoich kontach.
Google AI Pro - cena i porównanie planów
Google AI Pro to jedyny z siedmiu planów Google’a, w którym przestrzeń na dane w chmurze została zwiększona. Mocno zwiększyło to atrakcyjność pakietu AI Pro względem abonamentu Premium, bo oba miały dotychczas tyle samo pamięci.
|Bezpłatnie
0 zł/mies.
|Basic
8,99 zł/mies.
|Standard
13,99 zł/mies.
|Premium
46,99 zł/mies.
|Google AI Plus
34,99 zł/mies.
|Google AI Pro
97,99 zł/mies.
|Google AI Ultra
1229,99 zł/mies.
|Miejsce na dane
|Miejsce na dane
w Gmailu, na Dysku
Google iw Zdjęciach
|15 GB
|100 GB
|200 GB
|2 TB
|200 GB
|5 TB
|30 TB
|Udostępnianie w grupie
rodzinnej nawet 5 osobom
|✕
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|GOOGLE AI
|Gemini
|Dostęp do najbardziej
zaawansowanych modeli
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Zespół własnych
ekspertów AI
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|Gemini Live
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|Generowanie i edytowanie
obrazów za pomocą
Nano Banana Pro
|✕
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Deep Research
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Przesyłanie plików
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Dostęp do modelu
do generowania filmów
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1
|Create music with Lyria 3
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Priorytetowy dostęp
do nowych funkcji
|✕
|✕
|✕
|✔
|✔
|✔
|✔
|Okno kontekstu
rozszerzonych tokenów
|✕
|✕
|✕
|128K
|128K
|1 milion
|1 milion
|Gemini w Gmailu,
Dokumentach i
innych usługach
|Help me connect in Meet
|✕
|✕
|✕
|✔
|✔
|✔
|✔
|Help me generate video
in Vids
|✕
|✕
|✕
|✕
|✕
|✔
|✔
|NotebookLM
|Gemini access
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Usage limits
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Więcej
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Notebook size
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Duży
|Duży
|Większy
|Największy
|Flow
|Dostęp do modelu
do generowania filmów
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Jules
|Limity zadań
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Rozszerzony
|Najwyższy
|Limity równoczesnych zadań
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Rozszerzony
|Najwyższy
|Dostęp do najnowszych modeli
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Rozszerzony
|Najwyższy
|Subskrypcja premium
Google Developer Program
|Gemini Code Assist i interfejs
wiersza poleceń Gemini:
dzienna liczba zapytań
do modelu w przypadku
modeli Flash i Pro
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Wyższy
|Najwyższy
|Środki w Google Cloud
|✕
|✕
|✕
|✕
|✕
|Środki w wysokości
10 USD miesięcznie
|Środki w wysokości
100 USD miesięcznie
|Google Antigravity
|Żądania wysyłane do agenta
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Ograniczony
|Wyższy
|Najwyższy
|Więcej korzyści
|Funkcje premium rozmów
wideo w Google Meet
|✕
|✕
|✕
|✔
|✕
|✔
|✔
|Zaawansowane ustalanie
harmonogramu spotkań
w Kalendarzu Google
|✕
|✕
|✕
|✔
|✕
|✔
|✔
|YouTube Premium
|✕
|✕
|✕
|Dodatek:
Dostępność różni się
w zależności od kraju.
|✕
|Dodatek:
Dostępność różni się
w zależności od kraju.
|Dostępność różni się
w zależności od kraju.
Aktualizacja planu Google AI Pro wprowadza także kilka usprawnień funkcjonalnych, ale te póki co nie są dostępne globalnie.
- Bardziej osobisty Workspace. Gemini w aplikacjach Docs, Sheets i Slides potrafi teraz wyciągać kontekst bezpośrednio z plików i wiadomości e-mail użytkownika. Funkcja ta jest dostępna globalnie, ale tylko w języku angielskim.
- Chrome Auto Browse. Subskrybenci Pro i Ultra w Stanach Zjednoczonych otrzymują dostęp do agenta, który potrafi samodzielnie wykonywać złożone zadania, takie jak planowanie podróży czy wypełnianie formularzy online.
- Inteligentna skrzynka Gmail. W USA wprowadzono także tryb AI Overviews do błyskawicznego streszczania zawartości skrzynki mailowej oraz zaawansowaną funkcję Proofread do korekty stylu i gramatyki.
