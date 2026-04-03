Zmiany w chmurze Google. Więcej pamięci w tej samej cenie

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Shimrit Ben-Yair, szefowa działu Google One, ogłosiła zmiany w abonamencie Google AI Pro. Ilość pamięci dostępnej w chmurze została zwiększona 2,5 razy.

Dotychczasowa przestrzeń 2 TB została zwiększona do 5 TB, co odbywa się bez żadnych dodatkowych kosztów dla subskrybentów. Abonament Google AI Pro w dalszym ciągu wyceniony jest na 97,99 zł miesięcznie i - oprócz miejsca w chmurze - daje dostęp do większego zestawu narzędzi AI.

Zmiana została wprowadzona globalnie (także w Polsce), ale Google informuje, że może minąć kilka dni zanim wszyscy użytkownicy zauważą zwiększoną przestrzeń na swoich kontach. 

Google AI Pro - cena i porównanie planów

Google AI Pro to jedyny z siedmiu planów Google’a, w którym przestrzeń na dane w chmurze została zwiększona. Mocno zwiększyło to atrakcyjność pakietu AI Pro względem abonamentu Premium, bo oba miały dotychczas tyle samo pamięci. 

 Bezpłatnie
0 zł/mies.		Basic
8,99 zł/mies.		Standard
13,99 zł/mies.		Premium
46,99 zł/mies.		Google AI Plus
34,99 zł/mies.		Google AI Pro
97,99 zł/mies.		Google AI Ultra
1229,99 zł/mies.
Miejsce na dane
Miejsce na dane
w Gmailu, na Dysku
Google iw Zdjęciach
Google		15 GB100 GB200 GB2 TB200 GB5 TB30 TB
Udostępnianie w grupie
rodzinnej nawet 5 osobom
GOOGLE AI
Gemini
Dostęp do najbardziej
zaawansowanych modeli		OgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Zespół własnych
ekspertów AI
Gemini Live
Generowanie i edytowanie
obrazów za pomocą
Nano Banana Pro		OgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Deep ResearchOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Przesyłanie plikówOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Dostęp do modelu
do generowania filmów		Veo 3.1 FastVeo 3.1 FastVeo 3.1 FastVeo 3.1 FastVeo 3.1 FastVeo 3.1 FastVeo 3.1
Create music with Lyria 3OgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Priorytetowy dostęp
do nowych funkcji
Okno kontekstu
rozszerzonych tokenów		128K128K1 milion1 milion
Gemini w Gmailu,
Dokumentach i
innych usługach
Help me connect in Meet
Help me generate video
in Vids
NotebookLM
Gemini accessOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Usage limitsOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWięcejWięcejWyższyNajwyższy
Notebook sizeOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyDużyDużyWiększyNajwiększy
Flow
Dostęp do modelu
do generowania filmów		Veo 3.1Veo 3.1Veo 3.1Veo 3.1Veo 3.1Veo 3.1Veo 3.1
Jules
Limity zadańOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyRozszerzonyNajwyższy
Limity równoczesnych zadańOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyRozszerzonyNajwyższy
Dostęp do najnowszych modeliOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyRozszerzonyNajwyższy
Subskrypcja premium
Google Developer Program
Gemini Code Assist i interfejs
wiersza poleceń Gemini:
dzienna liczba zapytań
do modelu w przypadku
modeli Flash i Pro		OgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWyższyNajwyższy
Środki w Google CloudŚrodki w wysokości
10 USD miesięcznie		Środki w wysokości
100 USD miesięcznie
Google Antigravity
Żądania wysyłane do agentaOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyOgraniczonyWyższyNajwyższy
Więcej korzyści
Funkcje premium rozmów
wideo w Google Meet
Zaawansowane ustalanie
harmonogramu spotkań
w Kalendarzu Google
YouTube PremiumDodatek:
Dostępność różni się
w zależności od kraju.		Dodatek:
Dostępność różni się
w zależności od kraju.		Dostępność różni się
w zależności od kraju.

Aktualizacja planu Google AI Pro wprowadza także kilka usprawnień funkcjonalnych, ale te póki co nie są dostępne globalnie. 

  • Bardziej osobisty Workspace. Gemini w aplikacjach Docs, Sheets i Slides potrafi teraz wyciągać kontekst bezpośrednio z plików i wiadomości e-mail użytkownika. Funkcja ta jest dostępna globalnie, ale tylko w języku angielskim.
  • Chrome Auto Browse. Subskrybenci Pro i Ultra w Stanach Zjednoczonych otrzymują dostęp do agenta, który potrafi samodzielnie wykonywać złożone zadania, takie jak planowanie podróży czy wypełnianie formularzy online.
  • Inteligentna skrzynka Gmail. W USA wprowadzono także tryb AI Overviews do błyskawicznego streszczania zawartości skrzynki mailowej oraz zaawansowaną funkcję Proofread do korekty stylu i gramatyki.

    Pan Smuggler
    A to ktoś jeszcze nie korzysta z tej metody z revanced google photos i nielimitowanym/darmowym miejsce na zdjęcia/filmy?

