Debiut brainrotowych skórek Tung Tung Tung Sahur i Ballerina Cappuccina wywołał bunt części społeczności Fortnite. Gracze w serwisie Fortnite.gg ocenili je najgorzej w całej grze, a w sieci pojawiły się wezwania do bojkotu zakupów.

Jak opisuje Polygon, spór wokół postaci brainrot narastał jeszcze przed ich premierą, po ukrytej zapowiedzi w zwiastunie Chapter 7 Season 2. Gdy skórki trafiły do Fortnite, użytkownicy Fortnite.gg w ciągu doby zepchnęli je na koniec rankingu kosmetycznych dodatków.

W mediach społecznościowych część fanów deklaruje, że będzie celowo atakować graczy używających tych strojów i namawia innych, by nie wydawali na nie pieniędzy. Jeden z użytkowników Reddita złośliwie skomentował zmiany pisząc, że "tysiąc osób straciło pracę przez to", nawiązując do ostatnich kontrowersji Epic Games.

Skąd wzięła się złość graczy Fortnite?

Sprzeciw nie dotyczy wyłącznie samych skórek. Polygon zwraca uwagę, że Epic Games już wcześniej straciło część zaufania najbardziej zaangażowanych fanów po podniesieniu cen V-bucks i zwolnieniu ponad 1 tys. pracowników.

Wśród zwolnionych znalazł się projektant Jonesy'ego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Fortnite. Nastroje wśród użytkowników pogorszyły też informacje, że jeden z pracowników był śmiertelnie chory i po utracie pracy stracił ubezpieczenie na życie.

Kolejnym punktem zapalnym stały się doniesienia o milionowych wydatkach na słabo oceniane mapy twórców, w tym "Steal a Brainrot". Część graczy uznała też markowe współprace, zwykle odbierane pozytywnie, za kosztowny wydatek w złym momencie.

Fortnite influencer Sypherpk mówił pod koniec marca podczas transmisji, że takich pieniędzy nie powinny dostać projekty tej jakości, bo firma mogła przeznaczyć je na lepsze cele. Dla części fanów nowe postacie stały się więc symbolem źle ustawionych priorytetów Epic Games.

Fortnite notuje słabsze wyniki graczy

Według danych z Fortnite.gg kwietniowy szczyt liczby graczy sięga na razie ok. połowy wyniku z tego samego okresu rok wcześniej. To dopiero początek miesiąca, a Epic Games ma w planach kolejne aktualizacje, ale część społeczności wątpi, by same nowości szybko odwróciły trend.

Dla krytyków problemem nie jest tylko estetyka brainrot. Ważniejsze jest to, że debiut takich postaci zbiegł się z mniejszą liczbą ludzi pracujących przy grze i z obawami, że Fortnite coraz mocniej oswaja treści kojarzone z AI oraz najprostszymi internetowymi memami. Ponadto niektórzy zauważają też, że obecnie brainrot kojarzy się już z nieaktualnym i zmęczonym memem, nie zaś czymś, co dotrze do większości użytkowników i nie będzie przez nich negatywnie odebrane.

"Przegapili moment na bycie zabawnym, teraz są tylko śmieszni" - napisał jeden z użytkowników portalu Reddit.