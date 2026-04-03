Jaka karta graficzna do Wiedźmina 4? NVIDIA zdradziła pierwsze dane

Paweł Maziarz
Wiedźmin 4 nabiera kształtów i już teraz zapowiada technologiczny skok w jakości grafiki. Podczas Game Developers Conference 2026 pojawiły się pierwsze szczegóły, jaki sprzęt będzie potrzebny, by w pełni wykorzystać możliwości nowej części.

Podczas Game Developers Conference 2026 odbyła się sesja poświęcona rozwojowi technologii NVIDIA Path Tracing, w trakcie której NVIDIA oraz CD Projekt RED zaprezentowały technologiczne demo gry Wiedźmin 4. Pokaz szybko stał się jednym z najgłośniejszych punktów całego wydarzenia, przyciągając uwagę zarówno branży, jak i graczy.

Demo nie było klasycznym fragmentem rozgrywki, lecz demonstracją możliwości silnika i nowoczesnych rozwiązań graficznych. Twórcy skupili się na realizmie natury – gęstych lasach, dynamicznym oświetleniu i szczegółowej geometrii, która reaguje na otoczenie. To właśnie tam po raz pierwszy szerzej zaprezentowano możliwości RTX Mega Geometry w praktyce.

RTX Mega Geometry – nowy poziom detali 

Technologia NVIDIA RTX Mega Geometry w nowym Wiedźminie odpowiada przede wszystkim za generowanie i renderowanie roślinności, od drzew i krzewów po trawę i drobne elementy środowiska. 

W praktyce oznacza to możliwość wyświetlania milionów obiektów w jednej scenie. Dzięki temu lasy mogą być znacznie gęstsze i bardziej naturalne niż dotychczas, a elementy takie jak gałęzie czy liście poruszają się w realistyczny sposób. Efekt to nie tylko większa szczegółowość, ale też głębsza immersja – świat gry sprawia wrażenie żywego i dynamicznego. 

Wiedźmin 4 – pierwsze szczegóły o wydajności

RTX Mega Geometry nie ogranicza się jednak wyłącznie do poprawy jakości obrazu. Technologia została zaprojektowana także z myślą o optymalizacji wydajności, co jest szczególnie istotne w kontekście wymagającego path tracingu. Dzięki temu możliwe staje się łączenie najwyższej jakości grafiki z płynną rozgrywką, bez konieczności drastycznego obniżania ustawień. 

NVIDIA udostępniła pełny zapis swojej sesji z GDC 2026, w którym dokładniej omówiono działanie RTX Mega Geometry w Wiedźminie 4. Przy okazji ujawniono pierwsze konkretne dane dotyczące wydajności demonstracji. Co istotne, twórcy podkreślili, że technologia ma działać także na starszych układach graficznych. 

Wiedźmin 4 - wydajność z RTX Mega Geometry

Demo działało w 80 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K (skalowanej z 1440p przy użyciu DLSS) na GeForce RTX 5090, czyli obecnie topowej karcie graficznej dostępnej na rynku, której cena sięga około 15 tys. zł. W niższej rozdzielczości sprawdził się starszy model ze średniej półki – na GeForce RTX 4070, którą można było kupić za około 3000 zł, osiągnięto 58 klatek na sekundę w 1440p (skalowanych z 960p).

Oczywiście są to wyniki uzyskane w wersji demonstracyjnej, która wciąż pozostaje w fazie rozwoju. Mimo to fakt, że wykorzystano rzeczywiste zasoby z Wiedźmina 4, a sama technologia ma trafić do finalnej gry, daje wyobrażenie o potencjalnych wymaganiach sprzętowych i kierunku, w jakim zmierza nowa generacja grafiki w grach. 

  • avatar
    Kenjiro
    1
    Szału nie ma...
    • avatar
      natalleos
      0
      Luzik . Konserwa mi ogarnie ... i na CP2088 też starczy jeszcze ...
      • avatar
        maluszek88
        0
        Ciekawe czy ruszy na gtx980 co kupilem dla ziomka xddd
        • avatar
          Elana1968%
          0
          Słaba optymalizacja.... ale nie widze problemu , można odpalić FG i klatki razy 4 i nawet na RTX 5060 bedzie chodziło hak złoto w 120 klatkach w 1440p
          • avatar
            iKonsument
            0
            czyli 5090 w 1440p daje oszalamiajace 80 fps a 4070 w 960p osiaga az 58 fps... UE5 to nie jest silnik ktory nadaje sie do tworzenia gier. To silnik do efektow specjaknych w filmach i do projektowania architektury.
            Zeby wyciagnac jakas sensowna wydajnosc z UE5 to trzeba z niego wyciac jego podstawowe funkcja jak lumen i nanite. Ale wtedy to dlaczego nie uzyc UE4?
            • avatar
              jacekwr
              0
              Postawię dolary przeciwko orzechom, że 'zapomnieli' dodać że te fps-y to przy włączonym MFG X6... :/
              • avatar
                Felipesku
                0
                Na moim 4060ti 16GB pewnie będę pykał w 30fps w 1440p DLSS performance lol no ale będzie grane, mogliby porobić optymalizację tu i tam żeby było miło na słabszych sprzętach na full detalach, hajs jest. No ale jak będzie microstuttering to nie wybaczę...

