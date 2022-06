Korporacja Facebook, która niedawno zmieniła nazwę na Meta otwiera swój pierwszy stacjonarny sklep. Będzie w nim można zapoznać się z pełną ofertą produktów technologicznych proponowanych przez firmę i bliżej zapoznać się z wizją Marka Zuckerberga dotyczącą projektu Metaverse.

Meta Store w Kalifornii

Już 9 maja Meta otworzy podwoje swojego pierwszego sklepu stacjonarnego, umiejscowionego w Kalifornii, na firmowym kampusie w Burlingamie. Jak mówi mianowany szef Meta Store - Martin Gilliard, istotnym dla firmy było to aby sklep umiejscowiony był blisko Reality Labs, któr pracują nad nad ich technologiami dotyczącymi wirtualnej rzeczywistości.

W ofercie będą wszystkie dostępne do tej pory przez internet produkty z linii Oculus Quest i Meta Portal, będzie też możliwość aby sprzedawca pomógł klientowi zamówić okulary Ray-Ban Stories, które są owocem wpółpracy firm Meta i Ray-Ban. Poza tym będzie możliwość wypróbowania funkcjonalności produktów Mety i zapoznanie się z podstawami tego, co w przyszłości stanie się szumnie zapowiadanym przez Marka Zuckerberga Metaverse.

Niemal 140 m2 przyszłości

Właśnie taka będzie powierzchnia Meta Store, co powinno wystarczyć do prezentacji urządzeń VR na specjalnie przygoowanych do tego celu demach. Przewidziano też duży ekran, na którym będzie można podejrzeć widok z gogli użytkowników. Pracownicy sklepu będą zachęcać do zabawy wszelkimi funkcjami, co ponoć dla klientów ma być świetnym przeżyciem dającym wgląd w to jak będzie wyglądał internet przyszłości, a dla kadr firmy ma stanowić pole do nauki i eksperymentów, które podpowiedzą w jaki sposób ulepszyć produkty Mety.

Niestety z Polski do Kalifornii mamy pół świata, jednak niewykluczone, że jeśli Meta Store odniesie w Burlingam sukcesy, to powstaną kolejnetego typu placówki na całym świecie, w tym i Europie. Wtedy z pewnością sprawdzimy co wizjonerzy z branży VR mają nam nowego do zaoferowania.

Źródło: Meta