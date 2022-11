Meta wprowadza zmiany w domyślnych ustawieniach kont nastolatków na Facebooku oraz Instagramie, by zadbać o prywatność i bezpieczeństwo młodszych użytkowników serwisu.

Facebook zadba o prywatność nastoletnich kont

Meta ostatnimi czasy zapowiedziała wprowadzenie kilku zmian na swoich platformach - na Instagramie będzie możliwość sprzedawania NFT, a z Facebooka zniknie kilka podstawowych profilowych informacji. Obu serwisów raczej nie kojarzy się z prywatnością, pomijając już inne związane z nimi problematyczne kwestie. Facebook ma trochę grzechów na sumieniu, nie inaczej jest w przypadku Instagrama. Meta jednak stara się cały czas poprawiać bezpieczeństwo użytkowników. Tym razem firma skupiła się na ustawieniach prywatności kont nastolatków. Docelowo ma to pomóc ograniczyć możliwość kontaktowania się „podejrzanych” dorosłych z młodszymi użytkownikami serwisu.

Testujemy teraz sposoby ochrony nastolatków przed wysyłaniem wiadomości do podejrzanych dorosłych, z którymi nie są powiązani, i nie będziemy ich pokazywać w rekomendacjach dla nastolatków w sekcji Osoby, które możesz znać.

Konto „podejrzane” to takie, które należy do osoby dorosłej i mogło zostać niedawno zablokowane lub zgłoszone przez młodą osobę. Jako dodatkową warstwę ochrony firma testuje również usuwanie przycisku wiadomości na kontach nastolatków na Instagramie, gdy są one przeglądane przez podejrzanych dorosłych.

Tak prezentują się produktowe makiety domyślnych powiadomień o bezpieczeństwie na Instagramie i Messengerze:

Nowi użytkownicy w wieku poniżej 16 lub 18 lat (w zależności od kraju) automatycznie otrzymają bardziej restrykcyjne ustawienia prywatności, a tym, którzy już mają swoje konto, zostanie zaproponowana zmiana ustawień.

Na FB będzie można generować prywatne raporty o zdjęciach

Ponadto Meta poinformowała, że ​​pracuje razem z National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) nad „globalną platformą”, aby zapobiegać udostępnianiu intymnych zdjęć nastolatków bez ich zgody. Według Meta platforma, która mogłaby zostać uruchomiona do połowy grudnia, będzie działać podobnie do systemu mającego zapobiegać udostępnianiu podobnych fotografii przez osoby dorosłe.

Według rzecznika Facebooka system pozwoli nastolatkom generować „prywatny raport” dotyczący obrazów na ich urządzeniach, których nie chcą udostępniać. Platforma obsługiwana przez NCMEC tworzyłaby następnie unikatowy skrót obrazu, który trafiałby do bazy danych, aby firmy takie jak Facebook mogły wykryć, kiedy pasujące obrazy są udostępniane na ich platformach. Oryginalne zdjęcie będzie nadal dostępne tylko z urządzenia nastolatka.

Firma współpracuje również z Thorn oraz marką NoFiltr, by tworzyć materiały edukacyjne, mające pomóc nastolatkom szukać pomocy, jeśli ich intymne zdjęcia ktoś opublikował bez ich zgody w Internecie.

Każdy, kto szuka wsparcia i informacji związanych z seksualizacją, może odwiedzić nasze zasoby edukacyjne i uświadamiające, w tym centrum Stop Sextortion w Centrum bezpieczeństwa na Facebooku, opracowanym we współpracy z Thorn. Mamy również nasz przewodnik dla rodziców, o tym jak rozmawiać z nastolatkami o intymnych obrazach w naszym Family Center.

Źródło: about.fb.com