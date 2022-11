Meta pozwoli twórcom sprzedawać NFT bezpośrednio na Instagramie. Na razie opcja ta jest dostępna tylko dla małej grupy użytkowników w Stanach Zjednoczonych, jednak w planach jest udostępnienie nowych narzędzi także dla innych.

NFT na Instagramie

Mark Zuckerberg już w marcu, podczas przemówienia na SXSW, zapowiedział, iż na Instagramie pojawi się wkrótce NFT. Wówczas właściciel firmy Meta nie był gotowy, by podać więcej szczegółów na temat funkcjonowania tej technologii na swojej platformie. W tym momencie wiemy już jednak więcej - we wczorajszym wpisie na blogu firmowym można znaleźć kilka istotnych informacji o NFT, w tym także o nowych sposobach zarabiania przez twórców.

Meta udostępniła kompleksowy zestaw narzędzi dla wybranych użytkowników, dzięki czemu mogą oni tworzyć NFT na blockchainie Polygon i sprzedawać cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie bezpośrednio na Instagramie lub poza platformą. To jednak nie wszystko:

Rozszerzamy również rodzaje cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, które możesz zaprezentować na Instagramie, dodając wideo i obsługę blockchainu Solana i portfela Phantom. Wreszcie, informacje o wybranych kolekcjach, w których metadane zostały wzbogacone przez OpenSea, takie jak nazwa i opisy kolekcji, będą teraz dostępne na Instagramie.

Gwiazdy, prezenty i tryb profesjonalny

Meta dodała też inne sposoby dla twórców na zarabianie pieniędzy na Instagramie. Wprowadzono między innymi tryb profesjonalny, który daje dostęp do pewnych narzędzi i opcji monetyzacji, takich jak nadal rozwijana wirtualna waluta Stars. Warto wspomnieć również o prezentach na Instagramie (kupowane za pomocą gwiazdek). Fani mogą wysyłać twórcom pieniądze podczas oglądania ich rolek. Podobnie jak w przypadku narzędzi do tworzenia NFT, na razie jest to testowane tylko z kilkoma twórcami z USA.

Także na Facebooku pojawił się tryb profesjonalny dla profili, który ma pozwolić twórcom z całego świata budować swój wizerunek, przy jednoczesnym zachowaniu osobistych doświadczeń z FB:

Tryb profesjonalny oferuje twórcom i każdemu, kto chce zostać twórcą, zestaw narzędzi i możliwości rozpoczęcia budowania globalnej społeczności z własnego profilu. W trybie profesjonalnym twórcy mogą kwalifikować się do zarabiania pieniędzy dzięki Gwiazdkom, reklamom na Facebooku Reels, reklamom In-Stream i Reels Play.

Użytkownicy będą również mieli dostęp między innymi do analiz treści i odbiorców, a także zasobów edukacyjnych.

Źródło: about.fb.com