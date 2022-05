Metal: Hellsinger jest jedną z najbardziej intrygujących produkcji na horyzoncie. Nowy zwiastun tej strzelanki dla fanów ciężkiego brzmienia doskonale pokazuje, dlaczego tak jest.

Metal: Hellsinger – opętańczy rytm

Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, Metal: Hellsinger jest strzelanką… rytmiczną. Chodzi o to, by strzelając trafić nie tylko w przeciwnika, ale też w rytm utworu rozbrzmiewającego w tle. Zgodnie z tytułem będą to piosenki metalowe – niczym w dynamicznych klasykach pokroju Painkillera.

Wcielamy się w eksplorującą piekło półdemonicę-półkobietę, która opętana żądzą zemsty rozprawia się z bestiami – im lepiej wczujemy się w rytm, tym większy mnożnik (i tym samym więcej punktów) uzyskamy, a zarazem brzmienie będzie pełniejsze.

Jednym z największych atutów gry Metal: Hellsinger będzie zupełnie oryginalna ścieżka dźwiękowa, stworzona we współpracy ze znakomitymi artystami metalowymi. Wśród nich znajdują się Alissa White-Gluz z Arch Enemy, Mikael Stanne z Dark Tranquillity, Matt Heafy z Trivium, Tatiana Shmayluk z Jinjer, Randy Blythe z Lamb of God czy Serj Tankian z System of a Down. To właśnie z tym ostatnim nagrany został utwór No Tomorrow, uświetniający najnowszy zwiastun gry – zobacz (i posłuchaj) poniżej…

Zobacz najnowszy zwiastun Metal: Hellsinger z utworem No Tomorrow Serja Tankiana:

W oczekiwaniu na premierę

Serj Tankian przyznał, że nie przepada za grami, ale – jak dodał – „intensywność tego zwiastuna sprawiła, że nie mogę doczekać się premiery”.

A skoro już przy niej jesteśmy, to sprawy mają się tak, że dokładnej daty premiery nie znamy, ale wiemy przynajmniej, że Metal: Hellsinger zadebiutuje jeszcze w tym roku. Platformy docelowe to komputery oraz nowe konsole: PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: Funcom