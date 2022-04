Outriders może i nie jest grą doskonałą, ale ostatecznie można się przy niej dobrze bawić. Jeśli pozytywnie wspominasz chwile spędzone przy tym tytule, to możesz się ucieszyć na wieść o dodatku. Jego tytuł to Worldslayer.

Outriders – Woldslayer olbrzymim dodatkiem do gry

W benchmarkowej recenzji gra Outriders otrzymała niespełna cztery gwiazdki, ale bez trudu zauważyliśmy drzemiący w niej potencjał. Twórcy z ekipy People Can Fly postanowili podjąć jeszcze jedną próbę, by w pełni go wykorzystać. Zaprezentowali dodatek zatytułowany Worldslayer, który ujrzy światło dzienne na samym początku wakacji, a konkretnie: 30 czerwca.

Outriders: Worldslayer to przede wszystkim zupełnie nowa kampania fabularna. (Uwaga: spoilery do końca akapitu). Kontynuując przygodę na planecie Enoch staniemy do walki z Ereshkigal – najgroźniejszą Alterdką w historii. Pokonanie jej to ostatnia szansa na przetrwanie ludzkości. Po drodze natkniemy się też na wiele innych ciekawostek. Najbardziej przerażające znaleziska czekać będą na nas w starożytnych ruinach Tarya Gratar.

Oprócz nowej kampanii Worldslayer to także kilka nowych funkcji, prawie 100 legendarnych przedmiotów, wyższy limit poziomu wyposażenia, nowy system rozwoju oraz nowy tryb końca gry. Wczuj się w klimat, oglądając świeżutki zwiastun…

Zobacz prezentację i zwiastun Outriders: Worldslayer:

Worldslayer to spory dodatek, to i cena spora

Worldslayer dostępny będzie zarówno jako dodatek, jak i kompletna edycja zawierająca również podstawkę. Ceny przedstawiają się następująco:

Worldslayer Upgrade na PC – 165 zł (148,50 zł w przedsprzedaży)

Worldslayer Upgrade na konsole – 179 zł (161,10 zł w przedsprzedaży)

Outriders + Worldslayer na PC – 330 zł (222,58 zł w przedsprzedaży)

Outriders + Worldslayer na konsole – 299 zł (269 zł w przedsprzedaży)

Jacyś zainteresowani?

Źródło: People Can Fly, Square Enix, Cenega