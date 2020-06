Wiele było już takich gier, w których strzelaniu towarzyszyły ciężkie brzmienia (z kultowym polskim Painkillerem na czele). Twórcy gry Metal: Hellsinger poszli jednak krok dalej, przygotowując produkcję, w której perkusja wybija nam morderczy rytm.

Metal: Hellsinger, czyli strzelanka spotyka grę rytmiczną

Niczym w Guitar Hero, kluczem do zwycięstwa w Metal: Hellsinger jest klikanie w odpowiednich momentach. Można by to powiedzieć o każdej strzelance, ale różnica polega w tym przypadku na definicji odpowiedniego momentu – nie jest to ułamek sekundy, w którym przeciwnik wchodzi na celownik, lecz chwila, w której z głośników rozlega się uderzenie perkusji.

Odpowiedzialne za ten tytuł studio The Outsiders zaprosiło do współpracy wyśmienitych wokalistów, których nazwiska będą doskonale znane miłośnikom współczesnego metalu. To między innymi Matt Heafy z Trivium, Mikael Stanne z Dark Tranquillity czy Alissa White-Gluz, która ze swoim potężnym głosem dołączyła kilka lat temu do Arch Enemy. Co jeszcze ciekawsze – będzie to zupełnie oryginalna ścieżka dźwiękowa.

Co to w ogóle za studio? Szefem The Outsiders jest David Goldfarb, w którego portfolio znajdziemy takie tytuły jak Battlefield: Bad Company 2 czy Payday 2. Jego ekipa zaprasza nas teraz – nie zgadniecie! – do piekła, proponując rozgrywkę równie dynamiczną, co DOOM, ale – jak już wspomnieliśmy – wymagającą nieco innego podejścia do rozgrywki. Im lepiej wczuwamy się w rytm, tym większy mnożnik i pełniejsze brzmienie.

Dodajmy jeszcze, że w grze wcielimy się w opętaną żądzą zemsty półdemonicę-półkobietę i wykorzystamy różne typy broni podczas swojej szalonej podróży przez osiem poziomów piekła. Narratorem naszej opowieści będzie zaś sam Troy Baker, tymczasem zobaczcie jak to wygląda…

Zobacz najnowszy zwiastun Metal: Hellsinger z fragmentami gameplayu:

Metal: Hellsinger zmierza na komputery oraz konsole Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 i PlayStation 5. Premiera odbędzie się w przyszłym roku. Czekacie?

Źródło: IGN, VG247, Polygon, Funcom

Czytaj dalej o strzelankach: