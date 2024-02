Darmowy dodatek do Microsoft Flight Simulator to sposób na celebrację zbliżającej się premiery filmu Diuna 2. Ta nowa zawartość w grze to w praktyce pierwsza “wycieczka” poza planetę Ziemia. Surowce i zdradliwe pustynie już czekają.

To jedna z tych produkcji, która nie boi się wyzwań w postaci nowej, porywającej zawartości. Niemal równo rok temu faktem stała się obecność An-225 Mrija w Microsoft Flight Simulator, a teraz w czeluściach tej gry symulacyjnej znajdzie się miejsce dla uniwersum Diuny.

Diuna w Microsoft Flight Simulator - to wygląda obłędnie

Darmowa zawartość pogodzi fanów Diuny oraz Microsoft Flight Simulator i uczyni to w spektakularnym stylu. Po raz pierwszy w historii gracze otrzymają szansę opuszczenia wirtualnego odpowiednika naszej planety, by móc zwiedzać zdradliwe pustynie świata Arrakis.

Graczom udostępniona zostanie ikoniczna maszyna, tak dobrze znana miłośnikom uniwersum Diuny - Atreides Royal Ornithopter. Tym samym twórcy rozszerzenia poddadzą próbie naszą pewność siebie i nabyte umiejętności. Nie zabraknie rzecz jasna serii samouczków, w którym poznamy niuanse startu, lądowania i swobodnego spadania.

Po opanowaniu podstaw, możliwe będzie przystąpienie do sześciu ćwiczeń zawartych w pakiecie, w tym do wymagającej misji ratunkowej, podczas której piloci muszą uratować instruktora zanim pochłonie go burza piaskowa.

Konkurs Xbox

Dodatkowo Xbox ogłasza konkurs. Do wygrania jest specjalnie zabrojektowana konsola Xbox Series X oraz kontroler inspirowany światem Diuny. Szczegóły w załączonym poniżej komunikacie na platformie X.

Źródło: Xbox, zdjęcie otwarcia: YouTube, Xbox

