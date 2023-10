LEGO dla dorosłych i Diuna - takiego połączenia jeszcze nie było. Krążące od dłuższego czasu plotki znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Premiera nowego zestawu staje się faktem, przedsprzedaż LEGO Diuna już ruszyła. Ten zestaw wygląda naprawdę obłędnie.

Premiera LEGO Diuna

Koniec plotek i domysłów. LEGO Diuna staje się faktem i tym samym rodzina klocków LEGO dla dorosłych powiększa się. Zestaw LEGO Diuna — Atreides Royal Ornithopter co prawda trafi na rynek dopiero 1 lutego 2024 r., ale nic nie stoi na przeszkodzie, by już teraz wszyscy zainteresowani złożyli zamówienie w przedsprzedaży.

Cena LEGO Diuna

Zgodnie z informacją podaną na oficjalnej stronie LEGO, za taką przyjemność w przedsprzedaży przyjdzie nam zapłacić 779,99 zł. Zestaw przeznaczony jest dla dorosłych entuzjastom klocków. To tyle jeśli chodzi o cenę zestawu, a teraz czas na danie główne. Co tak właściwie znajdziemy w środku i jak to wygląda?

Zawartość LEGO Diuna

LEGO Diuna składa się z 1369 elementów - stworzą one replikę legendarnego statku powietrznego rodu Atrydów. Model posiada rozkładane, machające skrzydła, rozkładane podwozie oraz otwierany kokpit. W zestawie LEGO Diuna nie mogło zabraknąć specjalnie zaprojektowanych figurek postaci znanych z filmu: Paul Atreides, Lady Jessika, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho oraz baron Harkonnen.

Prawdziwa bestia. Zobaczcie sami

Gdy złożymy wszystkie części, otrzymamy imponujący statek mierzący 23 cm wysokości, 57 cm długości i 79 cm szerokości. Nawet “na papierze” wygląda to imponująco, a w rzeczywistości jest jeszcze lepiej. Pierwsi recenzenci LEGO już zdążyli złożyć i zaprezentować ów zestaw. Jednym z nich jest Tiago Catarino, który cały majestat LEGO Diuna zaprezentował na swoim kanale.