Minecraft już nie raz udowodnił, że nie boi się konfrontacji ze sztuczną inteligencją. Tym razem sam Microsoft pokazuje, co może zyskać legendarna gra, jeśli zaimplementowany zostanie asystent Copilot AI.

Ależ ten czas leci. Wiedźmin 3 skończył dziewięć lat, a Minecraft niedawno celebrował piętnaste urodziny. Gdy gra pojawiła się na rynku, nikt nie myślał o niej w kategoriach integracji ze sztuczną inteligencją. A to już stało się faktem dzięki Copilot AI. Cyfrowy asystent Microsoftu nieźle radzi sobie w wirtualnym środowisku Minecraft.

Minecraft bierze na siebie rozwój AI w grach

Zaimplementowanie Copilot AI bezpośrednio w grze Minecraft - brzmi całkiem ciekawe, ale co to w praktyce zmienia? Poniższy materiał doskonale wyjaśnia, w czym tkwi cały sekret i potencjał tego rozwiązania.

A więc mamy gracza, który formułuje pytania asystentowi Copilot AI - dotyczą one rozgrywki w Minecraft - zaś asystent udziela odpowiedzi. Wszystko w czasie rzeczywistym. Copilot AI “wie”, że do wykonania miecza potrzeba konkretnych surowców; asystent kieruje gracza "za rączkę" przez cały proces.

Tym samym gracz od ręki dostał to, na co poświęciłby znacznie więcej czasu, gdyby korzystał z przeglądarki internetowej w poszukiwaniu poradnika pod tytułem “Minecraft jak zrobić miecz”. Czyżby AI miało sprawdzić, że twórcy poradników do gier stracą pracę? Czas pokaże.

Microsoft nieustannie rozwija swoje narzędzie

Copilot wkroczy do Minecraft już wkrótce - konkretnej daty nie znamy. Okazuje się, że narzędzie sprawdzi się jako asystent nie tylko w grze, ale też w pracy.

Zaprezentowany niedawno Team Copilot to nowy model sztucznej inteligencji, z którego użytek zrobią wszyscy ci, którzy chcą usprawnić szeroko pojętą pracę biurową.

Źródło: Microsoft