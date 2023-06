Microsoft postanowił porzucić kolejny projekt. Tym razem chodzi o Cortanę, wirtualnego asystenta systemu Windows. Zaskoczenie? Niekończenie.

Cortana zniknie z Windows

Chociaż firma Microsoft jest jedną z największych w całej branży technologicznej, wiele osób poza sukcesami potrafi wymieniać także jej wpadki. W tym przypadku sprawa jest jednak mocno dyskusyjna, ponieważ dla niektórych rezygnacja z asystenta Cortana będzie wymieniana jako kolejna wtopa, podczas gdy inni mogą określać to jedynie konsekwencją rozwoju bardziej zaawansowanej technologii.

Producent ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem oficjalnej strony pomocy technicznej. Do końca tego roku (dokładany termin nie został podany) Cortana przestanie być obsługiwana jako samodzielna aplikacja w systemie Windows.

Ujęcie tego w ten sposób nie jest przypadkowe, ponieważ w pewnych okolicznościach wirtualny asystent będzie dostępny. Przynajmniej jeszcze przez pewien czas. Cortana ma dalej pomagać użytkownikom w aplikacjach Outlook Mobile i Microsoft Teams.

Czy Microsoft da użytkownikom coś w zamian?

Z pierwszych komentarzy części branżowych obserwatorów oraz użytkowników można wyczytać, że ogłoszona przez producenta decyzja nie jest zaskakująca. Wskazywana jest niedawna konferencja Build dla deweloperów, podczas której ogłoszona została funkcja Windows Copilot mająca zupełnie zmienić sposób, w jaki korzystamy z komputera. To nic innego jak mocny nacisk na sztuczną inteligencję w Windows 11. Bazujące na niej algorytmy mają być zawsze pod ręką (precyzując, na bocznym pasku) i robić nie tylko wszystko to co Cortana, ale jeszcze więcej.

Przypomnijmy, że historia asystenta Cortana sięga 2014 r. Na komputerach po raz pierwszy pojawił się w Windows 10 w 2015 r. Chociaż podobnie jak wiele innych projektów ostatecznie znikających z rynku był lansowany na wielki przebój, bardzo wolno szło wdrażanie dostępności na kolejnych rynkach, a już w Windows 11 można było zauważyć, że jego rola jest wręcz ograniczana. Po drodze mieliśmy jeszcze do czynienia z rezygnacją z aplikacji Cortana na mobilnych platformach iOS i Android.

Wcześniej, w kwietniu, Microsoft ogłosił koniec rozwoju Windows 10.