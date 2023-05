W sercu systemu Windows 11 pojawi się Copilot. To nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które może zrewolucjonizować to, jak korzystamy z komputerów.

Sztuczna inteligencja w Windows 11 – poznaj narzędzie Copilot

Sztuczna inteligencja w systemie operacyjnym Windows 11 ma potencjał. by raz na zawsze zmienić to, jak korzystamy z komputerów. Copilot umieszczony na bocznym pasku (po prawej stronie ekranu) przypomina ChatGPT i jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie. Mamy bowiem do czynienia z czatbotem, z którym będziemy mogli naturalnie porozmawiać.

Jednakże, narzędzie to potrafi znacznie więcej niż tylko udzielać odpowiedzi na takie lub inne pytania. Dzięki głębokiej integracji z systemem operacyjnym, Copilot jest w stanie wykonywać różnorodne zadania, o które poprosi go użytkownik.

Windows Copilot zmieni sposób, w jaki korzystasz z komputera

Copilot będzie uruchamiał aplikacje, zmieniał ustawienia, włączał tryb nocny, pomagał w odnalezieniu dokumentów czy też inicjował rozmowy. Można zadać mu pytanie o to, jak można zrobić coś na komputerze, a on odpowie i od razu zasugeruje, że może to zrobić za nas. Słowem: to asystent z prawdziwego zdarzenia.

Można tez przeciągnąć dokument, a Copilot zajmie się nim w odpowiedni sposób. Może wyjaśnić zawiłości treści, może sporządzić krótkie streszczenie, a może też przepisać go, tworząc w ten sposób nową treść. Poniżej możesz zobaczyć kilka przykładów:

Naturalny krok dla Microsoftu – sztuczna inteligencja „wszędzie”

Sztuczna inteligencja w sercu systemu operacyjnego to naturalny krok dla Microsoftu, który wcześniej wprowadzić narzędzia AI do pakietu Office, przeglądarki Edge oraz wyszukiwarki Bing. Tym samym po raz kolejny umacnia swoją pozycję w obszarze tej technologii.

Wersja testowa narzędzia Windows Copilot ma zostać wprowadzona do systemu Windows 11 już w czerwcu.

Źródło: Microsoft, Engadget