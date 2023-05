Microsoft ujawnił, jakie gry w czerwcu rozbudują katalog oferowany w ramach usługi Xbox Game Pass. Wydaje się, że największe powody do zadowolenia mają sympatycy dwóch gatunków gier.

Czerwcowe premiery w Xbox Game Pass

Car Mechanic Simulator 2021 - premiera 1. czerwca

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer - premiera 1. czerwca

The Big Con - premiera 1. czerwca

Amnesia: The Bunker - premiera 6. czerwca

Hypnospace Outlaw - premiera 6. czerwca

Rune Factory 4 Special - premiera 8. czerwca

Stacking - premiera 8. czerwca

Dordogne - premiera 13. czerwca

W zasadzie można mówić o grach do Xbox Game Pass jedynie na pierwszą połowę miesiąca. Widać to po harmonogramie, ostatnia z przygotowanych propozycji zostanie udostępniona 13. czerwca. Producent powinien dorzucić coś (jak ma w zwyczaju) także na kolejne dni nadchodzącego miesiąca, ale zostanie to oficjalnie potwierdzone w późniejszym czasie.

Nowa Amnesia w Xbox Game Pass

Dla sporej części graczy najciekawszą propozycją z przygotowanego zestawienia na czerwiec będzie Amnesia: The Bunker. To gra, która miała pojawić się w Xbox Game Pass już w maju, ale na ostatniej prostej przed premierą twórcy zdecydowali się na niewielkie opóźnienie i wprowadzenie ostatnich poprawek.

Amnesia: The Bunker podobnie jak poprzednie odsłony tego cyklu będzie rasowym survival horrorem nastawionym na walkę o przetrwanie, ale nie na bezpośrednie starcia z niebezpieczeństwami. Chociaż po raz pierwszy w historii serii gracze będą mogli skorzystać z broni palnej, będzie to raczej ostateczność. Akcja gry ma dziać się w tytułowym bunkrze, podczas I WŚ.

Warto wyróżnić również Car Mechanic Simulator 2021. To przedstawiciele popularnego w ostatnim czasie gatunku gier symulacyjnych. W tym przypadku, jak mocno sugeruje tytuł, gracze wcielają się w mechanika samochodowego.

Spora liczba aut, a przede wszystkim mnogość i różnorodność zleceń sprawiają, że wiele osób bawi się tu świetnie. Wystarczy zauważyć, że na Steam recenzje Car Mechanic Simulator 2021 są "Przytłaczająco pozytywne".