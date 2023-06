W sklepie Epic Games Store jak co czwartek pojawiła się darmowa gra. Jaki tytuł można zgarnąć tym razem?

Midnight Ghost Hunt za darmo na Epic Games Store

W sklepie Epic Games Store cały czas trwa tzw. MEGA wyprzedaż. W jej ramach osoby korzystające z tej platformy dystrybucji cyfrowej mogą liczyć na duże rabaty na wybrane pozycje z katalogu. Jednocześnie nieprzerwanie dostępna jest promocja, dzięki której co tydzień zainteresowani mają szansę rozbudować swoją bibliotekę o darmowe gry.

Tym razem padło na jeden tytuł. Jest nim Midnight Ghost Hunt studia Vaulted Sky Games. Grę można przypisywać do swojego konta od dziś do 8 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

Midnight Ghost Hunt. Co to za gra?

Midnight Ghost Hunt to gra akcji, w której nieustannie dzieje się naprawdę sporo. Sami twórcy przedstawiają swoje dzieło jako "chaotyczną wieloosobową grę w chowanego". Gra stawia na zmagania wieloosobowe 4 na 4 w asymetrycznej strukturze. Gracze wcielają się albo w ducha (Ghost) albo w łowcę (Hunter). Następnie ci drudzy ścigają pierwszych.

Gra zadebiutowała stosunkowo niedawno, bo 31 marca 2022 r. Warto dodać, że w programie wczesnego dostępu, w związku z czym cały czas jej usprawniana. Mimo tego cieszy się dobrymi opiniami wśród tych, którzy zdecydowali się po nią sięgnąć.