Również w czerwcu osoby opłacające abonament Amazon Prime będą miały okazję odebrać porcję darmowych gier. Jakie tytuły wybrano tym razem?

13 gier od Amazon

Po raz kolejny mamy do czynienia z obszernym zestawieniem. Niektórzy gracze twierdzą nawet, że to już tradycja w przypadku tej cyklicznej promocji. W czerwu osoby korzystające z usługi Amazon Prime i tym samym z oferowanego w jej ramach Prime Gaming będą mogły odebrać 13 gier.

Poniżej możecie zobaczyć kompletną listę wraz z datami informującymi o tym, od którego dnia dana produkcja będzie dostępna w promocji.

Szybki rzut oka sugeruje, że największym wzięciem może cieszyć się Neverwinter Nights: Enhanced Edition. To bardzo udane, przygotowane przez studio Beamdog, odświeżenie kultowej gry RPG osadzonej w uniwersum Dungeons & Dragons. Wydanie Enhanced Edition jest nie tylko poprawione pod względem technicznym i wizualnym, ale również uzupełnione o dodatki Shadows of Undrentide i Hordes of the Underdark oraz pakiety przygotowane przez społeczność.

Nowe gry w Prime Gaming - czerwiec 2023

Sengoku 2 - od 1 czerwca

Mutation Nation - od 1 czerwca

Soccer Brawl - od 8 czerwca

Over Top - od 8 czerwca

The Super Spy - od 15 czerwca

Top Hunter - od 15 czerwca

SteamWorld Dig 2 - od 15 czerwca

Neverwinter Nights: Enhanced Edition - od 22 czerwca

Autonauts - od 22 czerwca

Revita - od 22 czerwca

Roguebook - od 29 czerwca

Once Upon a Jester - od 29 czerwca

Gems of Destiny: Homeless Dwarf - od 29 czerwca

Ile kosztuje Amazon Prime?

Usługa Amazon Prime cieszy się sporą popularnością, także w Polsce. Wynika to m.in. z bardzo kuszącej w oczach wielu osób ceny. Miesięczny koszt abonamentu to 10,99 zł, a dodatkowo niezmiennie oferowany jest plan roczny za 49 zł.

W ramach abonamentu Amazon Prime można liczyć nie tylko na szybką dostawę, ale też limitowane okazje, wspomniane Prime Gaming oraz Prime Video, czyli serwis VOD z filmami i serialami. Dla zastanawiających się nad wykupieniem dostępu firma Amazon przygotowała darmowy 30-dniowy okres próbny.