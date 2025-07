Zapłacisz 700 zł miesięcznie za przeglądarkę? Perplexity Comet już do pobrania

Firma Perplexity po kilku tygodniach publicznych testów wypuściła swoją inteligentną przeglądarkę. Oto Comet.

Comet to przeglądarka agentowa, ściśle zintegrowana ze sztuczną inteligencją. Zamiast samemu przeglądać strony internetowe, użytkownik może po prostu polecić aplikacji wykonanie konkretnego działania.

Perplexity wylicza, że Comet potrafi m.in. streścić cały wątek na reddicie, wyszukać przeglądany produkt w innych sklepach z opcją najszybszej dostawy czy napisać i wysłać e-maila na zadany temat. Na wideo promocyjnym możemy również zobaczyć, jak przeglądarka automatycznie generuje plan wycieczki po Londynie w Mapach Google, sama wyszukując i umieszczając na trasie kolejne atrakcje zgodne z wytycznymi.

Przeglądarka Perplexity Comet na razie jest dostępna dla bogaczy

W pierwszej kolejności Comet został udostępniony subskrybentom planu Perplexity Max, wycenionego na 200 dol. (ok. 720 zł) miesięcznie. Na razie przeglądarka dostępna jest jedynie na systemy Windows oraz macOS, ale Perplexity potwierdziło już, że prace nad wersjami mobilnymi trwają.

Co z osobami bez aktywnej subskrypcji? Twórcy obiecują, że przez lato dostęp do Cometa stopniowo będzie przyznawany także osobom, które zapisały się na listę oczekujących na tej stronie. Ponadto nowi użytkownicy mają otrzymać ograniczoną pulę zaproszeń do rozdania.

Z pewnością Comet nie będzie miał lekko, bo twórcy ChataGPT mają pracować nad własną przeglądarką tego typu.