Xiaomi przygotowuje się na 5. urodziny pierwszego salonu Xiaomi Store. Do świętowania zaproszeni zostaną klienci, spośród których niektórzy będą mieli okazję skorzystać ze świetnych promocji.

5. urodziny pierwszego Xiaomi Store

Swojego czasu starano się mocno nagłaśniać otwarcia kolejnych salonów Xiaomi Store i z reguły dobrze wychodziło to polskiemu oddziałowi tego producenta. Przede wszystkim z racji bardzo kuszących promocji, które przyciągały tłumy zainteresowanych. Podobnie może być również w najbliższą sobotę.

Właśnie tego dnia obchodzone będą 5. urodziny pierwszego Xiaomi Store. Chodzi o salon zlokalizowany w krakowskim Centrum Serenada. Drzwi otworzą się o godzinie 10:00 i jest to bardzo ważna informacja, ponieważ tylko najszybsi klienci będą mieli okazję do skorzystania z najatrakcyjniejszych rabatów, a dodatkowo do odbioru okolicznościowych upominków.

Promocje czekające na pierwszych kupujących

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) za 29 zł (100 sztuk)

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 za 9 zł (100 sztuk)

Xiaomi Mi Smart Band 7 za 79 zł (100 sztuk)

Xiaomi Mi Electric Toothbrush Head za 9 zł (50 sztuk)

Xiaomi Mi Light Detection Sensor za 19 zł (50 sztuk)

Xiaomi Buds 3 Gloss za 149 zł (20 sztuk)

Xiaomi Mi zestaw Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + stacja za 1699 zł (10 sztuk)

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" za 499 zł (10 sztuk)

Smartfon Xiaomi 12 8+128 GB za 1999 zł (10 sztuk)

Smartfon Xiaomi Redmi A1 2+32 GB za 249 zł (20 sztuk)

Na początek przygotowano 10 przecenionych produktów. Szczegóły możecie zobaczyć na powyższej liście, dla wielu najbardziej kuszącą okazją może być smartfon Xiaomi 12 za 1999 złotych. Biorąc pod uwagę aktualne oferty w sklepach przygotowano zniżkę w wysokości około 1000 złotych. Dużo taniej można będzie zdobyć także Robot Vacuum-Mop 2 Ultra czy Xiaomi Mi Smart Band 7.

Spóźnieni też będą mieli szansę skorzystać z oferty specjalnej

Aby uczynić cały dzień bardziej atrakcyjnym i przyciągnąć więcej klientów zadbano o dodatkowe promocje. W ciągu dnia powyższa lista zostanie rozbudowana trzy razy o trzy kolejne produkty.

Tylko dla pierwszych 50 klientów przygotowano okolicznościową urodzinową koszulkę. Dodatkowe upominki będą serwowane osobom dokonującym zakupów za określone kwoty (powyżej 500 złotych, 1000 złotych i 2000 złotych). Poza tym każdy klient będzie miał możliwość wzięcia udziału w planowanych konkursach.

Źródło: @mistorepolska