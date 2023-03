Nowe informacje o planach Apple potwierdzają wcześniejsze plotki sugerujące, że w tym roku producent chce zaoferować smartfony o zauważalnie zmienionej konstrukcji. Korekty nie ominą ekranów.

iPhone 15 Pro Max będzie miał rekordowe ramki

Tym razem w centrum uwagi znalazł się iPhone 15 Pro Max, czyli najbardziej zaawansowany z modeli szykowanych przez Apple. Na profilu znanego „leakstera” Ice universe pojawiła się informacja, że iPhone 15 Pro Max będzie miał najcieńsze ramki ze wszystkich smartfonów.

Producentowi ma udać się zejść do granicy 1,55 mm zauważalnie pokonując dotychczasowego rekordzistę, którym jest Xiaomi 13 z ramkami o grubości 1,81 mm.

Nie da się wykluczyć, że podobnie sytuacja będzie wyglądała w modelu iPhone 15 Pro, ponieważ Apple z reguły stawia na wiele podobieństw między modelami Pro tej samej generacji. Już wcześniej pojawiły się informacje, że obydwa będą posiadały wprowadzone w zeszłym roku Dynamic Island.

To nie jedyna zmiana konstrukcyjna planowana przez Apple

Rekordowe ramki dołączają do innego elementu, który ma wyróżniać smartfony iPhone 15 Pro Max i iPhone 15 Pro z tłumu konkurentów. Chodzi o nowe przyciski wykorzystujące technologię haptyczną i sprzężenie zwrotne.

Dodatkowo iPhone 15 Pro Max i iPhone 15 Pro mają posiadać tytanową ramkę, zamiast odpowiednika ze stali nierdzewnej wykorzystanego w zeszłorocznych propozycjach. Niektóre źródła dokładają do tego sugestie o zmienionej wyspie na aparaty fotograficzne, ale póki co nie zostało to zweryfikowane przez bardziej wiarygodne źródła.

Branżowi informatorzy, a także analitycy od lat zajmujący się działalnością Apple nie mają natomiast wątpliwości co do tego, że zmiany konstrukcyjne dotyczą tylko wyżej wymienionych modeli. iPhone 15 i iPhone 15 Plus będą znacznie mocniej przypominać swoich poprzedników.

Źródło: @UniverseIce, zdjęcie otwierające przedstawia Apple iPhone 14 Pro Max