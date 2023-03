Wybrani klienci Play mają okazję do zgarnięcia prezentu. Operator przygotował ofertę specjalną, w ramach której można cieszyć się 30-dniowym dostępem do popularnego serwisu VOD.

Viaplay na 30 dni za darmo dla klientów Play

Najświeższa promocja przygotowana przez Play jest skierowana do tych klientów fioletowego operatora, którzy korzystają z jego oferty na abonament. W aplikacji Play24 pojawia się nowa zakładka dotycząca Viaplay. Korzystając z niej można aktywować 30-dniowy darmowy dostęp do tego serwisu. Alternatywnie da się to zrobić także w sekcji Viaplay na TV BOX.

Operator zdaje się nie nagłaśniać przygotowanej promocji. Przynajmniej dopóki nie wejdzie się na jego stronę internetową. Tam zamieszczono baner, który trudno przeoczyć. Warto zaakcentować też, że podano informację, iż po zakończeniu darmowego okresu należy liczyć się z opłatami w wysokości 55 złotych miesięcznie (oczywiście można zrezygnować w dowolnym momencie). Oznacza to, że Play oferuje w promocji pakiet Total, najdroższy na Viaplay.

Viaplay. Co to jest? Co w ofercie?

Viaplay to stosunkowo młoda platforma streamingowa, także jeśli chodzi o polski rynek, na którym zadebiutowała w połowie 2021 r. Chociaż wzorem konkretów oferuje dostęp do filmów i seriali, to bardzo istotną częścią jest w tym przypadku oferta skierowana do fanów sportowych emocji.

Zwłaszcza wspomniany pakiet Total zapewnia kilka interesujących pozycji. Daje dostęp między innymi do KSW, wyścigów Formuły 1 oraz najlepszej piłkarskiej ligi świata, czyli angielskiej Premier League. Fani piłki nożnej mogą oglądać za pośrednictwem tego serwisu także niemiecką Bundesligę (pierwszą i drugą) oraz rozgrywki Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji Europy UEFA, w której jedną z rewelacji jest Lech Poznań. W kwietniu polska drużyna przystąpi do ćwierćfinałowej rywalizacji z włoską Fiorentiną.

Promocja przygotowana przez Play będzie trwała do 30 czerwca.

Źródło: play