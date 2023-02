Aplikacja mObywatel ma być honorowana w każdej instytucji rządowej. To zmiana, która usprawni codzienne funkcjonowanie wielu Polaków i sprawi, że cyfrowy dowód będzie tak samo ważny jak jego plastikowa wersja.

Dostęp do aplikacji mObywatel mogą mieć wszyscy Polacy. To narzędzie, które pozwala przechowywać w smartfonie najważniejsze dokumenty, np.: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu etc. Do tej pory mObywatel (dowód osobisty) nie był traktowany na równi z fizycznym “plastikiem”. W końcu jednak ma się to zmienić, bo rząd przyjął właśnie projekt ustawy umożliwiającej potwierdzanie tożsamości przez aplikację.

mObywatel będzie jak dowód osobisty. To ważna wiadomość dla Polaków

Zmiany w projekcie ustawy zauważył serwis Business Insider. Wynika z nich, że rząd w trakcie dzisiejszego posiedzenia przyjął projekt, dzięki któremu aplikacja mobilna mObywatel będzie honorowana w taki sam sposób, jak fizyczny dowód osobisty. To jasny sygnał, że rządzący zamierzają traktować cyfrowy dowód, który każdy Polak może zapisać na swoim smartfonie identycznie jak jego plastikową wersję.

W aplikacji mObywatel znajduje się nie tylko dowód osobisty

mObywatel to szereg cyfrowych wersji dokumentów – nie tylko najważniejszego dowodu osobistego. Z poziomu aplikacji Polacy mogą okazywać prawo jazdy, Kartę Dużej Rodziny, legitymację studencką, ale też dowody rejestracyjne pojazdów (razem z aktualnymi informacjami dotyczącymi m.in. ważności przeglądu oraz ubezpieczenia OC).

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w Polsce funkcjonuje obecnie szereg wielu usług elektronicznych, które ograniczają do minimum konieczność wypełniania papierowych formularzy. Za pośrednictwem Internetu można rozliczyć swój PIT, otrzymać zwolnienie lekarskie oraz e-receptę. Cyfryzacja usprawnia też komunikację z urzędami m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą.