Podpowiadamy, jak rozliczyć PIT przez Internet. Dzięki usłudze Twój e-PIT możesz to zrobić samodzielnie, szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć myszką, kilka stuknięć w klawisze i gotowe. A jeśli nie chcesz, to na dobrą sprawę możesz nie robić nic.

Jak rozliczyć PIT przez Internet w 2023 roku?

Najwyższy już czas, by wywiązać się ze swojego obowiązku, a od 15 lutego można rozliczyć PIT przez Internet. Wszystkim podatnikom w Polsce udostępniona została nowa wersja rządowej usługi Twój e-PIT, która pozwala na złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego bez wychodzenia z domu i bez konieczności pobierania jakichkolwiek dodatkowych programów. Dostęp do usługi możesz uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej – wystarczy, że wejdziesz na poświęconą jej oficjalną stronę: epit.podatki.gov.pl.

Twój e-PIT nie działa? Problem jest znany Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem i od północy 15 lutego użytkownicy donoszą o tym, że usługa Twój e-PIT nie działa lub występują problemy z logowaniem. Szczegóły na ten temat możesz znaleźć w publikacji na dobreprogramy.pl.

Po przejściu na tę stronę twoim oczom ukaże się ekran logowania, w którym masz do wyboru trzy opcje:

Login.gov.pl

Aplikacja mObywatel

Twoje dane podatkowe

Jeśli masz profil zaufany lub e-dowód, to najlepsza będzie dla ciebie opcja numer jeden. Do logowania możesz wówczas wykorzystać na przykład system bankowości elektronicznej. Jeżeli natomiast korzystasz z aplikacji mObywatel, to możesz wybrać drugą opcję i to za jej pomocą potwierdzić swoją tożsamość w rządowej usłudze.

W innym przypadku pozostaje ci zalogowanie się z użyciem swoich danych podatkowych. Wówczas musisz wpisać swój numer PESEL lub NIP oraz datę urodzenia, a także uwierzytelnić się, podając kwotę przychodu z deklaracji PIT za rok 2021 i 2022 (i tutaj uwaga: wystarczy podać kwotę z jednej deklaracji, nie trzeba sumować wszystkich).

Jak rozliczyć PIT-37 za rok 2022 – krok po kroku

Gdy już się zalogujesz, to system pozwoli ci przejść do usługi Twój e-PIT albo automatycznie cię tam przekieruje. Tam czekać będzie na ciebie wypełniona deklaracja PIT-37. Ekran wypełni podsumowanie, w którym wybierzesz, czy chcesz się rozliczać indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem, a także sprawdzisz na podstawie ilu i jakich dokumentów został sporządzony dokument i zobaczysz jego najważniejsze szczegóły: dochód, podatek, kwotę nadpłaty lub niedopłaty czy przyznane ulgi i odliczenia.

Jeśli chcesz dodać inną ulgę (np. na dzieci, na internet, termomodernizacyjną czy mieszkaniową), wybrać komu przekażesz 1,5% podatku albo zmienić cokolwiek w przygotowanej przez system deklaracji, możesz to zrobić w tym miejscu. Wystarczy przy danym punkcie kliknąć niebieski link po prawej („edytuj”, „dodaj”, „wybierz” czy „zmień”) albo niżej wcisnąć „edytuj pozostałe dane”.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane, a ty ujrzysz trzy przyciski poniżej. Korzystając z nich możesz podejrzeć PIT, odrzucić go albo zaakceptować i wysłać. Jeśli chcesz złożyć PIT do Urzędu Skarbowego, kliknij ten ostatni przycisk, a następnie potwierdź swój wybór. Będzie to równoznaczne z wypełnieniem obowiązku.

W kolejnym kroku, korzystając z menu u góry, wybierz zakładkę „złożone dokumenty”, odnajdź ten najnowszy i kliknij „pobierz PIT”. Z tego miejsca możesz eksportować zeznanie podatkowe do PDF i od razu je wydrukować. W przypadku niedopłaty trzeba jeszcze wpłacić odpowiednią kwotę na swój mikrorachunek podatkowy – w usłudze Twój e-PIT zrobisz to bardzo szybko: wystarczy kliknąć „zapłać online”.

Do kiedy złożyć PIT? Termin mija w maju, ale warto się pospieszyć

Termin składania zeznania PIT-28 mija 28 lutego, a PIT-36, PIT-37 i PIT-38 można złożyć do 2 maja bieżącego roku (normalnie jest to 30 kwietnia, ale tym razem wypada w niedzielę, stąd to przesunięcie). Tego też dnia do Urzędu Skarbowego zostanie wysłany automatycznie wygenerowany PIT-37 lub PIT-38, jeśli nie zrobisz nic. Bo tak – nie ma już obowiązku samodzielnego składania rocznego zeznania podatkowego i jeśli nie przysługują ci żadne ulgi ani nie masz konkretnego celu 1,5%, to możesz zostawić wszystko w rękach systemu. (Wyjątek stanowią tu tylko PIT-28 i PIT-36, które nie mogą zostać zatwierdzone automatycznie).

Mimo to warto się jednak pospieszyć. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli wyszła ci nadpłata, to trafi ona na twoje konto w ciągu maksymalnie 45 dni od dnia złożenia wniosku w systemie Twój e-PIT. Im szybciej więc to załatwisz, tym szybciej otrzymasz należące ci się pieniądze wynikające z nadpłaconego podatku. (Dla porównania jeszcze: w przypadku papierowych zeznań podatkowych termin ten wynosi nie 45, a 90 dni – to kolejny powód, by zrobić to przez Internet).

Źródło: Ministerstwo Finansów, informacja własna