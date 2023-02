Jak złożyć wniosek o 500+ w 2023 roku? Można to zrobić wyłącznie przez Internet, ale masz do wyboru kilka różnych platform. Przybliżamy dostępne opcje i podpowiadamy, jak konkretnie należy to zrobić.

Wniosek o 500 Plus 2023 – możesz już go złożyć

Zgodnie z harmonogramem 1 lutego 2023 roku ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie w ramach programu 500+ na kolejny rok. Mówiąc krótko: jeśli comiesięczny dodatek w wysokości 500 złotych przysługuje ci między 1 czerwca 2023 a 31 maja 2024 roku, to możesz już złożyć wniosek. Jak to zrobić?

Jak złożyć wniosek 500+ online?

Tak jak w ubiegłym roku wniosek o 500 Plus można złożyć wyłącznie przez Internet. Istnieją jednak cztery różne sposoby, by to załatwić, więc ostatecznie nikt nie powinien mieć z tym większych problemów. Wniosek możesz złożyć poprzez jedną z trzech platform elektronicznych:

PUE ZUS

[email protected]

bankowość elektroniczna

Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych opcji. Pierwsze jest PUE ZUS, które wymaga posiadania konta w usłudze. Jeśli masz, to zajrzyj do sekcji Ubezpieczonego/Świadczeniobiorcy, wybierz wniosek o świadczenie w programie 500+, wypełnij go, zapisz i eksportuj, po czym podpisz i wyślij.

W przypadku serwisu [email protected] do uwierzytelnienia wymagany jest Podpis Kwalifikowany lub Profil Zaufany. Po przejściu na stronę platformy należy uruchomić moduł eWnioski, zalogować się i wybrać opcję „Świadczenie Wychowawcze Rodzina 500+”. Zgodnie z poleceniami podaj dane swoje i dziecka, a następnie wciśnij OK. Przejrzyj dane, zatwierdź i wyślij wniosek – reszta zadzieje się automatycznie.

Najprostszym sposobem jest jednak skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej swojego banku…

500+ przez bank – wybierz swój i dowiedz się więcej:

Nowość w 2023 roku: wniosek o 500+ przez aplikację mobilną

W 2023 roku doszła jeszcze jedna możliwość. Możesz mianowicie złożyć wniosek poprzez aplikację mobilną mZUS, która jest dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS. Jak to zrobić? Poniższy materiał wideo to przewodnik, który pokieruje cię krok po kroku przez cały proces:

Wniosek 500+ 2023 – kiedy należy go złożyć?

Przyjmowanie wniosków ruszyło 1 lutego 2023 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku. Jeśli nie dopilnujesz terminu, nie zakwalifikujesz się do otrzymywania pieniędzy w całym okresie, czyli od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. W innym razie otrzymasz prawo do świadczenia dopiero od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu programu lub miesiąca osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie 500+?

Wnioski o dodatek w ramach programu 500+ mogą składać rodzice dzieci do 18. roku życia. Od ubiegłego roku mogą je wysyłać także opiekunowie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka (wcześniej przysługiwała im dopłata w tej samej kwocie, ale realizowana na nieco innych zasadach).

W programie 500+ nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nie jest wymagane także składanie żadnych dodatkowych dokumentów poza samym wnioskiem.

Źródło: ZUS, gov, informacja własna