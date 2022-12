Czym jest aplikacja mObywatel i dlaczego warto z niej korzystać? Jak ją zainstalować i skonfigurować? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące jednej z najważniejszych aplikacji, jakie możesz mieć na telefonie.

Co to jest mObywatel?

Aplikacja mObywatel jest czymś, co można by nazwać cyfrowym portfelem na dokumenty. Pozwala na to, by najważniejsze dokumenty i informacje osobiste przechowywać na telefonie i z poziomu telefonu umożliwia też okazywanie tych danych: czy to podczas kontroli policyjnej kontroli, zakupów w aptece, odbierania paczki na poczcie, czy też w wielu innych codziennych sytuacjach.

Wszystko zaczęło się w maju 2017 roku, kiedy to uruchomiony został pilotaż programu mDokumenty. W ramach tego projektu sprawy urzędowe (do pewnego stopnia) można załatwiać bez dowodu osobistego w tradycyjnej formie. Wówczas całość bazowała na SMS-ach z kodami weryfikacyjnymi, ale od tego czasu program ewoluował i dziś dostępny jest mObywatel. Aplikacja jest połączona z państwowymi rejestrami i bazami, dzięki czemu może zastąpić nie tylko dowód, ale też inne dokumenty. No właśnie…

Jakie dokumenty w telefonie pozwala trzymać mObywatel? Dowód osobisty,

legitymację szkolną,

legitymację studencką,

prawo jazdy (wraz z danymi z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i polisy OC),

Kartę Dużej Rodziny,

bilety kolejowe (i Małopolską Kartę Aglomeracyjną),

Unijny Certyfikat COVID,

recepty (w postaci kodów QR).

Czy mObywatel jest darmowy?

Tak, to całkowicie bezpłatna aplikacja na smartfony, która pozwala przechowywać swoje dokumenty oraz w szybki i wygodny sposób je okazywać. Wszystko, czego potrzebujesz, to polskie obywatelstwo, ważny dowód osobisty oraz Profil Zaufany. Skoro już przy tym jesteśmy, to…

Czy Profil Zaufany to to samo co mObywatel?

Nie, mObywatel jest aplikacją mobilną, która umożliwia przechowywanie cyfrowych wersji dokumentów, a w przyszłości będzie także miejscem, z którego poziomu będzie można załatwiać urzędowe sprawy. Profil Zaufany natomiast jest oficjalnym kontem obywatela, służącym do potwierdzenia swojego tożsamości w elektronicznych systemach administracyjnych. Co więcej, trzeba mieć Profil Zaufany, aby korzystać z aplikacji mObywatel (nie trzeba jednak instalować mObywatela, by mieć Profil Zaufany).

Jak zainstalować mObywatel krok po kroku?

Aplikację mObywatel należy pobrać z oficjalnego sklepu z oprogramowaniem na twój telefon: w przypadku iPhone’a będzie to oczywiście App Store, a w przypadku smartfona z Androidem – Google Play. Możesz też po prostu skorzystać z poniższych linków:

lub

Po pobraniu aplikacji, ta zainstaluje się sama i po chwili możesz przejść do konfiguracji swojego konta

Aplikacja mObywatel – jak założyć konto?

Tak, jak już wspominałem, w pierwszym kroku trzeba założyć Profil Zaufany. Jeśli już go masz, to:

uruchom aplikację mObywatel,

zapoznaj się z jej regulaminem,

kliknij „Dodaj swój pierwszy dokument”,

wybierz z listy „mObywatel”

i zaloguj się na Profil Zaufany (w dowolny dostępny sposób)

Jak dodać dokumenty do aplikacji mObywatel?

W podobny sposób, jak opisałem to powyżej, możesz dodać swoje kolejne dokumenty. Na ekranie głównym aplikacji mObywatel:

kliknij „Dodaj dokument”,

wybierz z listy typ dokumentu,

zaakceptuj regulamin

i zaloguj się na Profil Zaufany

Jak zalogować się do mObywatel? Logowanie jest proste

Ze względu na to, że aplikacja mObywatel zawiera wrażliwe dane, każdorazowe korzystanie z niej wymaga uwierzytelnienia. Możesz zalogować się w sposób tradycyjny, czyli poprzez podanie ustalonego wcześniej kodu PIN, ale od pewnego czasu obsługiwane są również systemy biometryczne. Dzięki temu możesz zalogować się za pomocą odcisku palca czy technologii rozpoznawania twarzy.

Czy mObywatel jest dokumentem równie ważnym co fizyczny dowód lub prawo jazdy?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. O ile w wielu przypadkach rzeczywiście aplikacja mObywatel jest w stanie zastąpić fizyczny dokument (między innymi podczas kontroli drogowej lub kontroli biletów, a także wizyty na poczcie lub u lekarza), to wciąż nie jest tak wszędzie. Wielu spraw urzędowych nie załatwisz w ten sposób, a i spora część banków nie respektuje aplikacji i wciąż wymaga „plastiku”.

Na szczęście w grudniu 2022 roku przyjęty został projekt ustawy, który ma to zmienić. W myśl nowych przepisów aplikacja mObywatel będzie musiała być traktowana dokładnie tak samo jak fizyczny dowód osobisty. Słowem: program będzie wystarczający wszędzie tam, gdzie wystarczające jest też użycie dowodu osobistego.

Gdzie można skorzystać z aplikacji mObywatel? Szybkie pytania i odpowiedzi – sprawdźmy, gdzie aplikacja mObywatel jest respektowana już dziś… Czy mObywatel wystarczy podczas kontroli drogowej? Tak, podczas kontroli drogowej nie musisz mieć przy sobie fizycznego prawa jazdy – wystarczy wirtualny dokument w aplikacji mObywatel. W niej też pojawiają się dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdy i polisy ubezpieczeniowej (OC). Czy mObywatel jest uznawany w sklepie? Tak, jeśli musisz potwierdzić swoją tożsamość w sklepie (na przykład przy odbieraniu zamówionego towaru), możesz zrobić to za pomocą aplikacji mObywatel. Czy mObywatel wystarczy w aptece? Tak, podobnie jak w sklepie, możesz potwierdzić tożsamość poprzez aplikację mObywatel. Czy mObywatel wystarczy na wyborach? Tak, aplikacją mObywatel potwierdzisz swoją tożsamość podczas wyborów – nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu. Czy mObywatel jest uznawany na poczcie? Tak, podczas wizyty na poczcie nie musisz okazywać fizycznego dowodu osobistego – wystarczy wirtualny dokument w aplikacji mObywatel. Czy mObywatel jest respektowany u lekarza? Tak, zarówno w przychodni, jak i w szpitalu wystarczy ci aplikacja mObywatel. Za jej pomocą potwierdzisz swoją tożsamość, jak również posiadane ubezpieczenie zdrowotne. Czy mObywatel jest uznawany w urzędzie? Niestety nie we wszystkich sytuacjach. Część urzędowych spraw załatwisz przy użyciu aplikacji mObywatel, w większości jednak nie obejdzie się bez fizycznego dokumentu. Dobra wiadomość jest taka, że niebawem przepisy w tym zakresie mają się zmienić. Czy mObywatel jest respektowany u notariusza? Niestety nie. Obecne przepisy wymagają okazania fizycznego dowodu osobistego przy załatwianiu spraw notarialnych. Nadchodząca zmiana przepisów ma to jednak zmienić. Czy mObywatel jest honorowany w sądzie? Niestety nie. Sąd weryfikuje tożsamość wyłącznie poprzez fizyczny dokument, więc aplikacja mObywatel to za mało. Wkrótce przepisy w tym zakresie mają się jednak zmienić. Czy mObywatel wystarczy podczas kontroli biletów w pociągu? Tak, aplikacja mObywatel jest wystarczająca w każdym pociągu poruszającym się na terenie Polski. Możesz z niej skorzystać, by potwierdzić zarówno tożsamość, jak i prawo do ulgi (na przykład poprzez wirtualną legitymację studencką). Czy mObywatel jest respektowany w banku? Niestety wiele banków w Polsce wciąż nie uznaje aplikacji mObywatel. Planowane zmiany w prawie mają jednak to zmienić i zrównać fizyczny dowód osobisty z tym wirtualnym dokumentem. Czy mObywatel jest honorowany przez telekomy? Niestety nie – zarówno rejestracja karty SIM, jak i podpisanie umowy z operatorem wymaga okazania fizycznego dokumentu. Aplikacja mObywatel w tym przypadku nie wystarczy. Przynajmniej na razie. Czy mObywatel wystarczy na przejściu granicznym? Niestety nie, jako że mObywatel zawiera wyłącznie dokumenty funkcjonujące w polskim prawie i nie można z nich korzystać poza granicami. Wyjątkiem jest unijny certyfikat covidowy.

A czy dane w mObywatel są bezpieczne?

Dane w aplikacji mObywatel pochodzą z rejestrów państwowych. Po przesłaniu ich do telefonu są szyfrowane i podpisywane certyfikatem. To – w połączeniu z hasłem ustawionym przy aktywacji aplikacji – sprawia, że (oczywiście do pewnego stopnia) możesz czuć się bezpiecznie, korzystając z niej.

Czy warto korzystać z mObywatel?

Tak, zdecydowanie warto korzystać z tej aplikacji, szczególnie gdy zależy nam na wygodzie. Podsumowując można bowiem powiedzieć, że mObywatel pozwala przede wszystkim:

pobierać i okazywać swoje dane,

zweryfikować status swojego dokumentu,

korzystać z legitymacji szkolnej lub studenckiej,

potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy,

sprawdzać swoje punkty karne,

okazywać dane swojego samochodu,

realizować zniżki dla dużych rodzin,

okazywać zakupione bilety transportowe,

potwierdzać szczepienia przeciwko COVID-19,

realizować recepty bez podawania PESEL-u.

A będzie tylko lepiej…

mObywatel 2.0 nadciąga – aplikacja nabierze więcej sensu

Aktualnie trwają prace nad rozbudowaną platformą mObywatel 2.0. Będzie to usługa dostępna w formie aplikacji na telefon, jak i z poziomu przeglądarki na komputerze. Pozwoli nie tylko na zastępowanie dokumentów, ale też na załatwianie i śledzenie spraw urzędowych. Słowem: stanie się swoistym centrum obywatela. Aplikacja pomoże wypełnić urzędowe formularze, wyśle powiadomienie o decyzjach administracyjnych, ułatwi korzystanie z pełnomocnictw, pozwoli na e-Płatności i wiele, wiele więcej.

Dowiedz się więcej o tym, jakie są plany na mObywatel 2.0.

Źródło: Gov, informacja własna