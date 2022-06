Wear OS 3.0 to świetny system, z którego do tej pory korzystać mogli jednak tylko klienci Samsunga. W przyszłym miesiącu na rynku zadebiutuje wreszcie smartwatch innej marki z tym systemem na pokładzie. Montblanc Summit 3 raczej nie zdoła jednak porwać tłumów.

Smartwatch Montblanc Summit 3, czyli Wear OS 3.0 nie tylko dla Samsunga

Zacznijmy od tego, że Montblanc Summit 3 zapowiada się na kawał dobrego smartwatcha. Będzie wyposażony we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, mający zapewniać maksymalnie płynne działanie systemu Wear OS 3.0. To wyjątkowo funkcjonalne i intuicyjne w obsłudze rozwiązanie, o czym przekonaliśmy się podczas testu zegarka Samsung Galaxy Watch 4.

Summit 3 będzie miał okrągły ekran w formacie 42 mm, tytanową ramkę, dwa przyciski i koronę oraz skórzany pasek. Zaoferuje ponadto rozbudowaną aplikację fitnessową, pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitoring snu i stresu oraz wiele innych praktycznych funkcji, przy czym na szczegóły musimy tu jeszcze chwilę zaczekać.

Ile kosztuje Montblanc Summit 3? Cena skutecznie zniechęca

Dlaczego zatem Montblanc Summit 3 miałby nie porwać tłumów? Cóż, problemem jest cena – wynosi 1250… euro. Smartwatche z tej półki cenowej są niszowymi produktami, co zresztą zupełnie nie powinno dziwić.

Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne smartwatche z systemem Wear OS 3.0 będą tańsze. W nadchodzących miesiącach powinniśmy doczekać się modeli spod znaku takich marek jak Fossil, Mobvoi, Skagen czy Fitbit. Nie zapominajmy też o nadchodzącej wielkimi krokami premierze zegarka Google Pixel Watch.

