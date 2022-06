Amazfit Bip 3 oficjalnie ujrzał światło dzienne. Co ma do zaoferowania najnowsza generacja tanich smartwatchów?

Amazfit Bip 3 to najnowsze podejście chińskiego producenta do tematu taniego, ale nieźle wyposażonego i dobrze wykonanego smartwatcha. Poprzednie generacje cieszyły się sporym uznaniem, a ten nowy model zdaje się mieć wszystko, by powtórzyć ich sukces. Co ma do zaoferowania ten wyceniany na 60 dolarów zegarek?

Amazfit Bip 3 – tani smartwatch, dobry smartwatch

Amazfit Bip 3 ma pokryty szkłem 2,5D wyświetlacz LCD o przekątnej 1,69 cala i rozdzielczości 240 x 280 pikseli. Wieńczy on stosunkowo smukłą konstrukcję, która może pochwalić się wodoszczelnością w klasie 5ATM.

Na pokładzie zegarka znajdują się: pulsometr, pulsoksymetr, czujniki do monitorowania snu i aktywności (w 60 trybach sportowych), oszczędny energetycznie moduł Bluetooth 5.0 i akumulator zapewniający do 14 dni działania między ładowaniami. Możesz też naturalnie liczyć na powiadomienia ze smartfona i inne podstawowe funkcje smartwatcha.

Jest też Amazfit Bip 3 Pro

Czego tu brakuje? Wbudowanego GPS-a, rzecz jasna. Dobra wiadomość jest taka, że na rynku pojawi się również Amafit Bip 3 Pro wyposażony właśnie w moduł lokalizacyjny. Za ten dodatek będzie trzeba dopłacić 10 dolarów – to chyba brzmi nieźle.

