Luksusowe słuchawki i niedrogi smartwatch. Motorola pokazała nowe akcesoria

Oto słuchawki Motorola Buds Loop oraz zegarek Motorola Watch Fit. Producent ujawnił polskie ceny.

Motorola postanowiła zaprezentować nowe akcesoria równolegle ze smartfonami z linii razr 60 oraz Edge 60, ale zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość. O ile telefony trafią do klientów już w maju, o tyle start sprzedaży słuchawek i zegarka zapowiedziany został nieprecyzyjnie na drugą połowę roku, czyli najwcześniej lipiec.

Mimo że akcesoria zostały zapowiedziane z wielotygodniowym wyprzedzeniem, producent już teraz zdradził ich polskie ceny:

Moto Buds Loop (wersja standardowa);

Moto Buds Loop (wersja Swarovski);

Moto Watch Fit - 349 zł.

Motorola Moto Buds Loop to słuchawki TWS o otwartej konstrukcji

Nowe słuchawki mają bardzo nietypową konstrukcję, która ma zapewnić wysoki komfort noszenia. Zostały celowo zaprojektowane w taki sposób, by nie blokować dźwięków z zewnątrz, więc skierowane są do osób, które chcą słuchać muzyki czy podcastów oraz prowadzić rozmowy głosowe bez zrywania kontaktu z otoczeniem.

Słuchawki Moto Buds Loop mają 12-milimetrowe przetworniki, a strojenie dźwięku powierzono firmie Bose. Akcesorium obsługuje dźwięk przestrzenny oraz jest wspierane przez algorytm, który ma poprawiać jakość rozmów.

Bateria? Motorola deklaruje 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, z możliwością wydłużenia do 37 godzin dzięki etui ładującemu. To zostało pokryte hydrofobową powłoką, a dostępne wersje kolorystyczne to zielona oraz dębowa z kryształami Swarovskiego.

Moto Buds Loop są kompatybilne z urządzeniami różnych marek, ale po sparowaniu z wybranymi smartfonami odblokowywane są dodatkowe funkcje związane, w tym możliwość prowadzenia rozmów z Moto AI.

Jest i Moto Watch Fit

Do oferty Motoroli dołączył także niedrogi smartwatch z kwadratowym ekranem OLED 1,9 cala, który nasuwa lekkie skojarzenia z Apple Watchem.

Moto Watch Fit ma wbudowany GPS, ponad 100 trybów sportowych i pulsometr, a wbudowana bateria ma zapewnić nawet 16 dni pracy na jednym ładowaniu. Zegarek obsługuje standardy wodoszczelności IP68 i 5 ATM.

Smartwatch jest kompatybilny ze wszystkimi smartfonami z Androidem 12 lub nowszym. Motorola zastosowała także specjalny adapter, który ma pozwolić na montaż uniwersalnych pasków 22 mm, więc użytkownicy nie są skazani na kupowanie pasków do tego konkretnego modelu.