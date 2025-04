Razer prezentuje Pro Click V2. Komfortowe myszki ze wsparciem AI

Razer zaprezentował nową serię myszy: Razer Pro Click V2 Vertical Edition oraz Razer Pro Click V2. Oba modele opracowano z uwzględnieniem potrzeb graczy i nie tylko. Na uwagę zasługują funkcje AI.

Co nowego u Razer? Producent chwali się nowymi myszkami i to nie bez powodu. Razer Pro Click V2 Vertical Edition to pierwsza w historii marki bezprzewodowa mysz pionowa. Jej nachylenie pod kątem 71,7° odzwierciedla naturalną pozycję dłoni podczas uścisku, co pozwala zredukować napięcie przy dłuższym użytkowaniu. Wydłużone miejsce na kciuk oraz uniesiona konstrukcja podstawy zapewniają wsparcie dla nadgarstka i sprzyjają bardziej płynnym ruchom.

Drugim modelem w nowej serii jest mysz Razer Pro Click V2, stworzona z uwzględnieniem kąta nachylenia 30°, który wspiera naturalne ułożenie dłoni. Jej forma odpowiada pozycji, jaką przyjmuje dłoń w stanie spoczynku, co przekłada się na wygodny sposób trzymania. Boczna powierzchnia pokryta gumą oraz wydłużona podpórka pod kciuk zwiększają wygodę i wspomagają prawidłowe ustawienie nadgarstka, co pomaga ograniczyć ryzyko przeciążeń.

Większa efektywność dzięki sztucznej inteligencji

Modele z linii Razer Pro Click V2 to pierwsze myszki wyposażone w Razer AI Prompt Master – nową funkcję opartą na AI, która ułatwia tworzenie zapytań. Dzięki niej możliwe jest natychmiastowe korzystanie z zewnętrznych usług opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT czy Microsoft Copilot AI Engine. Funkcja pozwala jednym przyciskiem na myszy szybko parafrazować, streszczać lub generować spersonalizowane treści.

Razer Pro Click V2 umożliwia korzystanie z dwóch trybów przewijania, opartych na technologii Razer HyperScroll: trybu płynnego przewijania, który sprawdza się podczas szybkiego przeglądania treści, oraz trybu z wyczuwalnym oporem, doskonałego do precyzyjnych działań wymagających dokładności.

Jeszcze płynniejsze przełączanie między pracą a rozrywką

Obie myszki wyposażono w czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K, który gwarantuje niezwykłą precyzję przy rozdzielczości na poziomie 99,8%. Sensor działa bez zarzutu nawet na szklanych powierzchniach. Zastosowane mechaniczne przełączniki wytrzymują do 60 milionów kliknięć, czyli aż sześć razy więcej niż wynosi standard w branży. Taka dokładność ma sprawdzać się w zadaniach graficznych, grach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka precyzja.

Cechą szczególną serii Pro Click V2 jest wielostrefowe podświetlenie z pełnym efektem underglow, które wzmacnia wrażenia wizualne i potęguje poczucie immersji. Dzięki technologii Razer Chroma RGB możliwe jest pełne dostosowanie efektów świetlnych – od dynamicznych animacji po powiadomienia reagujące na wydarzenia w grach. Podświetlenie można zsynchronizować z ponad 300 tytułami obsługującymi Chroma RGB, takimi jak Marvel Rivals czy World of Warcraft, a także z innymi urządzeniami Chroma RGB, tworząc spójną i widowiskową przestrzeń.

Myszki z tej serii umożliwiają jednoczesne połączenie z 5 urządzeniami, w tym z wykorzystaniem technologii Razer HyperSpeed Wireless, opracowanej z myślą o standardach e-sportowych. Zapewnia ona wyjątkowo szybkie, stabilne połączenie z minimalnym opóźnieniem, nawet w otoczeniu o dużym natężeniu sygnału. Długi czas pracy na baterii pozwala na ciągłe użytkowanie bez przerw, a jedynie 5 minut ładowania przez USB-C wystarcza na 2–3 dni działania. Dodatkowo, inteligentna funkcja przyciemniania automatycznie redukuje jasność podświetlenia, co pomaga oszczędzać energię.

Ceny i dostępność

Razer Pro Click V2 Vertical Edition dostępna jest w sugerowanej cenie detalicznej 129,99 €. Sprzedaż rozpoczyna się 24 kwietnia 2025 roku na stronie Razer.com, w salonach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie.

Razer Pro Click V2 wyceniono na 109,99 € (sugerowana cena detaliczna). Model ten będzie można nabyć na Razer.com oraz w sklepach RazerStore na całym świecie, również od 24 kwietnia 2025 roku.

Źródło: Razer