Nowe procesory Intela nie sprzedają się tak dobrze, jak zakładał producent. Zamiast nich klienci chętniej sięgają po modele starszej generacji, co rodzi poważne problemy dla firmy.

Intel przez ostatnie miesiące intensywnie promował swoje nowe procesory z funkcjami sztucznej inteligencji jako przełomową technologię, która ma zdefiniować przyszłość komputerów osobistych. Układy takie jak Core Ultra 100 "Meteor Lake" czy Core Ultra 200 "Lunar Lake" miały być początkiem nowej ery tzw. „AI PC”, oferując zaawansowane możliwości sprzętowe do obsługi narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Jak opisuje serwis Tom's Hardware, rzeczywistość okazała się znacznie mniej optymistyczna. Klienci, zamiast inwestować w droższe laptopy z nowymi układami, częściej wybierają starsze, ale bardziej opłacalne modele z rodziny Core 13000 i 14000 "Raptor Lake". Intel, mimo kampanii marketingowej, nie zdołał jeszcze przekonać masowego rynku do sensowności takiej zmiany.

Problemy z produkcją procesorów

W efekcie firma zmaga się z nieoczekiwanym problemem — niedoborem mocy produkcyjnych dla starszego procesu technologicznego Intel 7, ponieważ to właśnie te starsze chipy są obecnie najbardziej pożądane. Tymczasem nowe układy korzystają z technologii TSMC, która nie jest ograniczeniem — problem dotyczy tylko własnej infrastruktury Intela.

Przedstawicielka Intela, Michelle Johnston Holthaus, zaznaczyła, że producenci komputerów i konsumenci szukają teraz rozwiązań bardziej ekonomicznych. Choć nowe układy AI oferują ciekawe możliwości, to wiążą się też z wyższymi kosztami — zarówno dla Intela, jak i dla partnerów OEM, co przekłada się na końcową cenę urządzeń.



Płyta glówna laptopa z procesorem Intel Lunar Lake

Brakuje też przełomowych aplikacji

Co więcej, rynek nie doczekał się jeszcze tzw. „killer app”, czyli przełomowej aplikacji, która uzasadniłaby masową adopcję komputerów AI. Obecne funkcje, jak asystenci w programach biurowych czy komunikatorach, nie są wystarczająco atrakcyjne, by skłonić klientów do wymiany sprzętu. W efekcie dział Client Computing Group Intela odnotował 8-procentowy spadek przychodów rok do roku — a to dopiero początek poważnych wyzwań.