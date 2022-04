Oto Motus PRO10 2022. Mówiąc krótko: jedna z najciekawszych hulajnóg elektrycznych na rynku powraca w zupełnie nowej wersji.

To hulajnoga elektryczna, która nie boi się krawężników ani większych podjazdów. Wyjątkowo mocna, a przy tym dobrze amortyzująca nierówności. Tak przynajmniej mówi o niej producent, a wiedząc, jaka była jej poprzedniczka, jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Motus PRO10 2022 to odświeżona wersja jednej z najlepszych hulajnóg na rynku.

Motus PRO10 2022 – czym różni się od poprzedniczki?

Pod względem czystej specyfikacji nowa „Dziesiątka” jest podobna do poprzedniej. Również ma 600-watowy silnik, 10-calowe koła i akumulator o pojemności 18 000 mAh. Dzięki temu wszystkiemu zapewnia dynamiczną jazdę, dobrą amortyzację i zasięg dochodzący nawet do 70 kilometrów między ładowaniami. To co się zmieniło?

Największa zmiana jest taka, że cała konstrukcja hulajnogi została zaprojektowana od nowa. Dzięki temu nie tylko lepiej wygląda, ale też – a właściwie: przede wszystkim – jest o półtorej kilograma lżejsza od swojej poprzedniczki. Nowe, podwójne zawieszenie gwarantować ma jeszcze wyższy poziom komfortu jazdy, a wisienką na torcie jest bardziej czytelny i nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Elektryczna hulajnoga Motus PRO10 2022 w skrócie:

bezszczotkowy silnik o mocy 600 W

akumulator o pojemności 18 Ah

10-calowe koła z oponami dętkowymi

zasięg do 70 km

ładowanie w 9-10 godzin

prędkość do 20 km/h (zgodnie z przepisami)

(zgodnie z przepisami) podwójne zawieszenie

2 amortyzatory wahaczowe

2 hamulce tarczowe

wyświetlacz LCD

regulowana wysokość kierownicy

oświetlenie z przodu i z tyłu

rama z aluminium

waga 22,7 kg

maksymalne obciążenie do 120 kg

Ile kosztuje Motus PRO10 2022?

Hulajnoga elektryczna Motus PRO10 2022 zadebiutuje na rynku w drugiej połowie maja. Już teraz możesz jednak złożyć zamówienie przedpremierowe – dzięki temu zapłacisz nie 4999, lecz 4499 złotych.

Źródło: Motus