Motus PRO10 SPORT GT to bardzo szybka hulajnoga elektryczna. Osiąga 74 km/h, przyspiesza dynamicznie dzięki dwóm silnikom o łącznej mocy 2600 W, ma zasięg nawet około 60 km, aż 4 amortyzatory i skuteczne hamulce tarczowe. To hulajnoga wyczynowa, która nadaje się do miasta. Test.

Test hulajnogi Motus PRO10 SPORT GT - wideo

Motus PRO10 SPORT GT to bardzo szybka, błyskawicznie przyspieszająca, dobrze hamująca, ładnie wyglądająca i solidnie wykonana hulajnoga elektryczna. Idealna dla miłośników dynamicznej jazdy nie tylko w mieście, ale też na ścieżkach nieutwardzonych. Zdecydowanie daje prawdziwy efekt WOW. Testowałem już wcześniejsze modele Motus PRO10 SPORT, które wciąż uznaję za bardzo dobre, ale model GT jest jeszcze lepszy. Ma dwa silniki o łącznej mocy 2600 W, które zapewniają rewelacyjną dynamikę przy każdej prędkości. Obojętnie czy przyspieszamy od zera do trzydziestu, czy od trzydziestu do siedemdziesięciu kilometrów na godzinę. Motus PRO 10 Sport GT będzie zapewniał potężną dawkę emocji.

Motus PRO 10 SPORT GT może osiągać aż 74 km/h i zachowuje się przy tym stabilnie i bezpiecznie. Między innymi dlatego, że ma bardzo dobre, regulowane zawieszenie i nie ma luzów na kierownicy. Zastosowano tutaj 10-calowe pompowane opony i aż cztery amortyzatory ze sprężynami - po dwa na każdym kole. Mają duży skok i stanowią udany kompromis między sportową sztywnością, a komfortem. Do sprawnego zatrzymywania się służą hamulce tarczowe o średnicy 16 centymetrów.

Motus PRO10 SPORT GT ma dobre oświetlenie z przodu i z tyłu oraz kierunkowskazy, co oczywiście przekłada się na lepsze bezpieczeństwo jazdy nie tylko w mieście, ale przede wszystkim na ciemnych, nieoświetlonych drogach. Konstrukcja jest bardzo solidna, dobrze wykonana i jednocześnie składana. Zdecydowanie nie trzeba się obawiać, że się rozpadnie.

Ile przejedzie na jednym ładowaniu? O tym i kilku innych rzeczach dowiecie się z naszego filmu. Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie o Motus PRO 10 SPORT GT. Czy warto ją kupić? Napiszcie!

