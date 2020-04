Szukacie laptopa z najnowszymi podzespołami AMD? Jeżeli tak, mamy dobrą propozycję - firma MSI zaprezentowała modele z linii Bravo, które mogą być dobrą alternatywą doa popularnych konfiguracji Intel+Nvidia.

Firma MSI nie zwalnia tempa i prezentuje nowe laptopy do gier. Oprócz konstrukcji opartych o nowe procesory Intela i karty Nvidii, producent przygotował także dwa modele z podzespołami AMD – wcześniej prezentowany Bravo 15 i nowy Bravo 17. Nas szczególnie zainteresował ten drugi.

MSI Bravo 17 z najnowszymi podzespołami AMD

Jak sama nazwa wskazuje, Bravo 17 zalicza się do 17,3-calowych konstrukcji – producent zastosował tutaj ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i odświeżaniu 120 Hz (z obsługą technologii AMD FreeSync). Uwagę graczy powinna zwrócić też efektowna stylistyka i podświetlana klawiatura.

To co najbardziej wyróżnia urządzenie to oczywiście podzespoły. W środku zainstalowano bowiem najnowsze komponenty AMD - procesor Ryzen 7 4800H (8 rdzeni/16 wątków) i kartę graficzną Radeon RX 5500M z 4 GB pamięci VRAM. Oprócz tego przewidziano 8 - 64 GB pamięci DDR4 3200 MHz, a także nośnik SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz miejsce na 2,5-calowy dysk SATA.

Bravo 17 ma nieco ponad 23 mm grubości i waży 2,3 kg, więc mówimy o całkiem kompaktowej konstrukcji. Na obudowie wyprowadzono cztery porty USB (w tym jeden USB typ C), wyjście HDMI, dwa złącza audio oraz złącze RJ45. Wbudowana bateria ma moc 51 Wh.

MSI Bravo 17 - najważniejsze informacje:

Ekran: 17,3 cala - IPS Full HD (120 Hz)

Procesor: AMD Ryzen 7 4800H

Pamięć RAM: 8 - 64 GB DDR4-3200

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5500M

Dysk: SSD NVMe 512 GB (+ 2,5 cala SATA)

Bateria: 51 Wh

Wymiary: 397 x 260,1 x 23,1 mm

Waga: 2,3 kg

Ciekawa alternatywa dla konfiguracji Intel + Nvidia

Bravo 17 może być ciekawą alternatywą dla konfiguracji opartych o procesory Intel i karty Nvidii – laptop wyróżnia się nie tylko ciekawą stylistyką i kompaktową budową, ale też dobrą wydajnością (w sam raz do grania w Full HD).

Opisywana konfiguracja została wyceniona na 1099 dolarów, ale póki co prowadzona jest jej przedsprzedaż. Taniej można kupić 15-calowy model Bravo 15 (929 dolarów z procesorem Ryzen 5 4600H lub 999 dolarów z procesorem Ryzen 7 4800H).

Źródło: NotebookCheck

