W ofercie producenta znajdziemy kilkanaście nowych modeli - kompaktowe, efektowne i bardzo wydajne. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Pierwsze z nich są już dostępne na naszym rynku.

Planujecie zakup laptopa do gier? Jeżeli tak, warto wziąć pod uwagę nowe modele ze stajni MSI – producent przygotował konfiguracje wyposażone w nowe, mobilne procesory Intela i karty graficzne Nvidii. Zobaczcie jakie konstrukcje trafią do sprzedaży.

MSI GT76 Titan – propozycja dla bezkompromisowych graczy

MSI GT76 Titan to topowa propozycja producenta (właściwie mamy tutaj do czynienia z odświeżonym modelem GT76 Titan z ubiegłego roku). Uwagę zwraca nie tylko efektowna stylistyka, ale też dobra specyfikacja – producent zastosował 17,3-calowy ekran IPS o odświeżaniu 144 lub 240 Hz, podświetlaną klawiaturę i bogaty zestaw portów.



MSI GT76 Titan

GT76 Titan jest reklamowany jako zabójca desktopów i nie jest to określenie na wyrost - na pokładzie znalazł się bowiem procesor Intel Core i9, do 128 GB pamięci RAM, a także karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2070. Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu podzespołów – producent zastosował konstrukcję Cooler Boost Titan z czterema wentylatorami.



MSI GT76 Titan

Warto jednak zauważyć, że GT76 Titan to dosyć potężna konstrukcja – całość ma 42 mm grubości i waży 4,2 kg. Gdyby tego było mało, sprzęt wymaga podłączenia dwóch zasilaczy (w środku zainstalowano też 8-komorową baterię o mocy 90 Wh).

MSI GS66 i GS76 Stealth – wydajne i kompaktowe

Producent chwali się, że seria GS Stealth to połączenie mobilności, wydajności i klasy. Patrząc na specyfikację, nie sposób temu zaprzeczyć - GS66 Stealth to 15,6-calowy model wadze 2,1 kg i grubości niecałych 20 mm, a GS75 Stealth to 17,3-calowy model o wadze 2,4 kg i grubości nieco ponad 20 mm.



MSI GS66 Stealth

Graczy powinna przyciągnąć efektowna stylistyka, podświetlana klawiatura SteelSeries RGB i świetny ekran – w zależności od konfiguracji zastosowano matrycę IPS Full HD o odświeżaniu 240 lub 300 Hz (!). Nie zapomniano też o wydajnych podzespołach. Producent przewidział wersje z procesorami Intel Core i7 i Core i9 oraz kartami Nvidia GeForce RTX 2060, RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080, a nawet RTX 2080 SUPER. O odpowiednie temperatury dba układ chłodzenia Cooler Boost Trinity+.



MSI GS75 Stealth

Modele MSI GS Stealth mają być przenośną platformą dla graczy. Zadba o to także mocna bateria – w 15-calowym modelu GS66 Stealth zastosowano 4-komorowe ogniwo o mocy 99,9 Wh, a w 17-calowy GS75 Stealth jest to 4-komorowe ogniwo o mocy 80 Wh.

MSI GE66 Raider i GE75 Raider dla zapalonych graczy

Odświeżeniu uległy także modele z serii GE Raider – to efektowne i wydajne modele dla zapalonych graczy. GE66 Raider został wyposażony w ekran 15,6-cala, a GE75 Raider w 17,3-calowy – dostępne konfiguracje obejmują panel IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, 240 Hz, a nawet 300 Hz. Na uwagę zasługuje także podświetlana klawiatura SteelSeries i… podświetlana obudowa.



MSI GE75 Raider

Co znajdziemy „pod maską”? Oczywiście najnowsze podzespoły – w tym procesory Intel Core i9, karty Nvidia GeForce RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 lub RTX 2080 SUPER. Do chłodzenia komponentów wykorzystano autorski cooler Cooler Boost 5.



MSI GE66 Raider

Mimo mocnej specyfikacji, modele GE Raider zachowują kompaktowe rozmiary – 15-calowy GE66 Raider ma 23,4 mm grubości i waży 2,38 kg, a 17-calowy GE75 Raider ma 27,5 mm grubości i waży 2,66 kg. Mniejszy model został wyposażony w 4-komorową baterię o mocy 99,9 Wh, a większy w 6-komorową o mocy 51 Wh (opcjonalnie 65 Wh).

Dobra specyfikacja bez udziwnień - MSI GP/GL 65/75 Leopard

Większość graczy powinny zainteresować modele z serii GP i GL Leopard – to 15,6-calowe (GP65/GL65) i 17,3-calowe (GP75/GL75) modele, które oferują specyfikację spełniającą oczekiwania większości graczy. Producent zastosował ekran IPS Full HD o odświeżaniu 120 lub 144 Hz oraz klawiaturę SteelSeries z podświetleniem RGB LED.



MSI GL65 Leopard

Specyfikacja może nie jest tak wypasiona, jak w poprzednich modelach, ale i tak powinna spełnić oczekiwania graczy. Laptopy zostały wyposażone w procesory Intel Core i7 i karty Nvidia GeForce RTX 2060 lub RTX 2070 (chłodzeniem układów zajmuje się autorski system Cooler Boost 5).



MSI GP75 Leopard

Jeżeli chodzi o zasilanie, laptopy wyposażono w 6-komorową baterię o mocy 51 Wh. 15-calowe modele mają niecałe 28 mm grubości i ważą 2,3 kg. 17-calowe mają taki sam profil, ale są trochę cięższe – ważą 2,6 kg.

MSI GF65 i GF75 Thin – mobilność przede wszystkim

Nasze zestawienie kończą modele z serii GF Thin – jak sama nazwa wskazuje, są to kompaktowe konstrukcje dla graczy szukających mobilnego sprzętu. GF65 Thin to 15,6-calowa konstrukcja, a GF75 Thin zalicza się do 17,3-calowych. W obydwóch przypadkach zastosowano ekran IPS Full HD o odświeżaniu 120 lub 144 Hz. Rzecz jasna nie zapomniano o podświetlanej klawiaturze (dostępne są opcje z jedno- i wielokolorowym podświetleniem).



MSI GF65 Thin

Dostępne konfiguracje obejmują procesor Intel Core i7 oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2060 – nie są to najlepsze dostępne podzespoły, ale do grania w Full HD powinny w zupełności wystarczyć. Do chłodzenia komponentów wykorzystano układ Cooler Boost 5.



MSI GF75 Thin

Biorąc pod uwagę specyfikację, modele GF Thin są wyjątkowo kompaktowe – GF65 Thin ma niecałe 22 mm grubości i waży 1,86 kg, a GF76 Thin ma nieco ponad 23 mm grubości i waży 2,3 kg. W obydwóch przypadkach zastosowano 3-komorową baterię o mocy 51 Wh.

MSI dalej w grze – producent proponuje ulepszone konstrukcje

Umówmy się, nowe laptopy nie wprowadzają rewolucji. To usprawnione konstrukcje, które wykorzystują sprawdzone rozwiązania z wcześniejszych modeli, a przy tym zostały wyposażone w lepsze ekrany i wydajniejsze komponenty. Gracze powinni być zadowoleni.

Pierwsze modele już są dostępne na naszym rynku - MSI GL65 Leopard kosztuje od 5199 zł, MSI GL75 Leopard od 5499 złotych, MSI GP75 Leopard od 6699 złotych, a MSI GE75 Raider od 9599 złotych. Więcej szczegółów znajdziecie na tej stronie.

Źródło: MSI

Więcej o laptopach dla graczy: