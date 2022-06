Czekacie na procesory AMD Ryzen 7000? Firma MSI już pochwaliła się nowymi płytami głównymi X670 i X670E, które powinny zainteresować graczy i entuzjastów składających mocnego PC-ta. Jest na co czekać!

Procesory AMD Ryzen 7000 to mała rewolucja. Układy wprowadzą architekturę Zen 4, a także wsparcie dla pamięci DDR5 i interfejsu PCI-Express 5.0. Pierwsze zapowiedzi wyglądają obiecująco – spodziewamy się sporego wzrostu wydajności i lepszej funkcjonalności.

Do obsługi układów wymagane będą nowe płyty główne z podstawką AM5 - wiemy, że na rynku pojawią się modele z trzema chipsetami: X670E (X670 Extreme), X670 i B650.

MSI zapowiada płyty główne pod procesory Ryzen 7000

Co prawda premiera nowej platformy została zaplanowana dopiero na jesień, ale firma MSI już pochwaliła się topowymi modelami X670E i X670.



MSI MEG X670E ACE

MSI MEG X670E ACE to jedna z topowych propozycji producenta, która powinna zainteresować wymagających użytkowników. Płyta została utrzymana w efektownej stylistyce, więc na pewno przyciągnie uwagę entuzjastów.

Warto zaznaczyć, że ACE zalicza się do modeli formatu E-ATX. Producent przewidział mocną sekcję zasilania (22 +2 fazy po 90A) z rozbudowanym chłodzeniem. Nie zabrakło też bogatego zestawu portów – w tym gniazdek M.2 PCIe 5.0 x4, portu USB typ C w wersji Power Delivery 60 W, a także kart sieciowych 10G LAN i Wi-Fi 6E. W zestawie producent dorzuca też kartę M.2 XPander-Z Gen5 Dual z dwoma portami M.2 PCIe 5.0 x4.



MSI MPG X670E Carbon WIFI

MSI MPG X670E Carbon WIFI to propozycja adresowana głównie do graczy – świadczy o tym efektowna stylistyka oraz bardzo dobra funkcjonalność (płytka posłuży do budowy wydajnego komputera do gier).

Płyta oferuje skromniejszą funkcjonalność, ale na pokładzie znalazły się wszystkie najważniejsze porty – złącze M.2 PCIe 5.0 x4, karty sieciowe 2.5G LAN i Wi-Fi 6E, a także port USB typ C z obsługą DisplayPort 2.0 (za jego pomocą można przesyłać obraz). Za zasilanie odpowiada 20-fazowa sekcja (18 + 2 fazy 90A) z solidnym chłodzeniem.



MSI PRO X670-P WIFI

MSI PRO X670-P WIFI sprawdzi się jako podstawa stacji roboczej. Płyta może nie wygląda tak efektownie jak modele Godlike czy Carbon, ale na pewno nie można jej odmówić ciekawej, nowoczesnej stylistyki.

Tym razem zastosowano chipset AMD X670, więc funkcjonalność płyty jest ograniczona – do dyspozycji oddano gniazdko M.2 PCIe 5.0 x4, karty sieciowe 2.5G LAN i Wi-Fi 6E, a także port USB typ C z obsługą DisplayPort 2.0. Sekcja zasilania też jest słabsza (tym razem zastosowano konstrukcję 14+2 fazy 80A).



MSI MEG X670E GODLIKE

Wiemy, że w planach producenta jest również topowy model - MSI MEG X670E GODLIKE. Wygląd płyty jeszcze nie jest znany, ale spodziewamy się mocarnej sekcji zasilania (24+2 fazy po 105A) i bogatego zestawu portów – w tym M.2 PCIe 5.0 x4, portu USB typ C w wersji Power Delivery 60 W, a także kart sieciowych 10G LAN i Wi-Fi 6E. W zestawie też będzie dodawana karta M.2 XPander-Z Gen5 Dual z dwoma portami M.2 PCIe 5.0 x4.



Porównanie płyt głównych MSI X570S i X670/X670E

Producent jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat dostępności płyt AMD X670 i X670E. Można jednak podejrzewać, że będą to modele skierowane do wymagających użytkowników z zasobniejszym portfelem. Osoby szukające tańszych konstrukcji pod nowe Ryzeny powinny poczekać na premierę płyt AMD B650.

Źródło: MSI