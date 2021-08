Firma MSI nas nie zawiodła – producent przygotował dwie autorskie wersje Radeona RX 6600 XT, które wyróżniają się ulepszonym chłodzeniem i opcjonalnie podkręconymi zegarami.

Radeon RX 6600 XT to najnowsza karta graficzna z generacji RDNA 2, która została zaprojektowana z myślą o komputerach do grania w 1080p. Producenci przygotowali autorskie wersje akceleratora – niedawno pisaliśmy o wersjach Gigabyte, a teraz mamy informacje o modelach MSI.

Specyfikacja karty Radeon RX 6600 XT nie jest wielką tajemnicą – na pokładzie znalazł się układ graficzny Navi 23 XT z 2048 jednostkami cieniującymi i 32 MB pamięci Infinity Cache oraz 8 GB pamięci wideo typu GDDR6 128-bit.

Zalecane taktowania karty to 2359 MHz dla rdzenia i 16 000 MHz dla pamięci wideo. Modele MSI występują w dwóch wariantach – standardowym (Mech 2X 8G i Gaming 8G) i fabrycznie przyspieszonym (Mech 2X 8G OC / Gaming X 8G). W drugim przypadku taktowanie rdzenia jeszcze nie zostało ujawnione (zegar pamięci to standardowe 16 000 MHz).

Na jaką wydajność możemy liczyć? Co prawda na niezależne testy wydajności jeszcze musimy poczekać, ale wg informacji AMD nowy Radeon jest wyraźnie szybszy od konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060.

MSI Radeon RX 6600 XT Gaming 8G

Model MSI Radeon RX 6600 XT Gaming 8G to topowa propozycja producenta, która ma zainteresować bardziej wymagających użytkowników. Uwagę zwraca efektowna stylistyka (w tym podświetlenie Mystic Light RGB, które można zsynchronizować z innymi podzespołami w komputerze).

Do chłodzenia karty wykorzystano autorski cooler Twin Frozr 8 – konstrukcja obejmuje masywny radiator z niklowanymi ciepłowodami oraz dwa wentylatory Torx Fan 4.0 (technologia Zero Frozr odpowiada za pasywny tryb działania, więc przy małym obciążeniu chłodzenie jest całkowicie niesłyszalne). Z tyłu zamontowano metalową płytkę backplate. Oprócz tego w zestawie jest jeszcze dodawany wspornik, który ma zapobiegać wyginaniu laminatu.

Jeżeli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano standardowy zestaw - jedno wyjście HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowe gniazdo (producent zaleca tutaj wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 500 W).

MSI Radeon RX 6600 XT Mech 2X 8G

Wersja Mech 2X to uboższa konstrukcja, która została zaprojektowana z myślą o mniej wymagających klientach (będzie to jedna z tańszych wersji RX 6600 XT). Co istotne, nie znajdziemy tutaj podświetlenia RGB LED.

Zastosowane chłodzenie jest skromniejsze – w tym przypadku cooler wykorzystuje aluminiowy radiator z niklowanymi rurkami cieplnymi oraz dwa wentylatory Torx Fan 3.0 (też z pasywnym trybem działania Zero Frozr). Na rewersie laminatu znalazł się metalowy backplate.

Zestaw portów pozostał bez zmian. Do dyspozycji oddano jedno złącze HDMI 2.1, trzy DisplayPort 1.4a, a także 8-pinowe gniazdo zasilania.

Model MSI Radeon RX 6600 XT Mech 2X 8G MSI Radeon RX 6600 XT Mech 2X 8G OC MSI Radeon RX 6600 XT Gaming 8G MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X 8G Układ graficzny AMD Navi 23 XT AMD Navi 23 XT AMD Navi 23 XT AMD Navi 23 XT Jednostki cieniujące 2048 2048 2048 2048 Pamięć Infinity Cache 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Taktowanie rdzenia 2359 MHz b.d. 2359 MHz b.d. Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Chłodzenie autorskie autorskie Twin Frozr 8 Twin Frozr 8 Długość 23,5 cm 23,5 cm 27,7 cm 27,7 cm Złącza wideo HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Zasilanie 8-pin 8-pin 8-pin 8-pin

Karty MSI Radeon RX 6600 XT Gaming 8G/Gaming X 8G i Radeon RX 6600 XT Mech 2X 8G/Mech 2X 8G OC powinny trafić do sprzedaży 11 sierpnia. Ceny jeszcze nie zostały ujawnione, ale na początku raczej nie ma co liczyć na sugerowane 379 euro/dolarów.

Źródło: AMD, MSI