W branżowych mediach zawrzało! 3Dfx – producent legendarnych kart graficznych Voodoo, wraca na rynek i szykuje się do zapowiedzi nowego sprzętu. Tylko czy aby na pewno?

Pamiętacie firmę 3Dfx? Część starszych czytelników na pewno. To właśnie ona odpowiadała za legendarne karty graficzne Voodoo, które w latach 90-tych rządziły w komputerach graczy. Po nie najlepszych decyzjach kierownictwa, gigant technologiczny popadł w długi i w 2002 roku został wykupiona przez Nvidię.

Firma 3dfx wraca na rynek?

Kilka dni temu w serwisie Twitter pojawiło się konto 3dfx Interactive, które zapowiedziało powrót marki 3dfx na rynek – w najbliższy czwartek mamy poznać wszystkie szczegóły na temat wydarzenia.

Informacja wywołała spore poruszenie w branżowych mediach. Część redakcji nawet zaczęła snuć marzenia o powrocie kart Voodoo, które miałyby być konkurencją modeli Nvidia GeForce, AMD Radeon i Intel Xe.

Powrót 3dfx to trolling fanów?

Czwarty gracz na rynku kart graficznych? Byłoby pięknie! Problem w tym, że trudno nam uwierzyć w wielki powrót 3dfx.

Po pierwsze - patenty i prawa do marki 3dfx zostały wykupione przez Nvidię, więc reaktywowanie firmy pod tę samą nazwą byłoby problematyczne. Po drugie - jeżeli jakimś cudem udałoby się odzyskać prawa do marki, trudno byłoby przygotować sensowny produkt bez odpowiedniego zespołu inżynierów (duża część zespołu przeszła do Nvidii). Po trzecie – ilustracja z wiadomości została „zakoszona” z serwisu DevianArt, więc nowe 3dfx chyba nawet nie ma funduszy, aby opłacić grafika.

Wygląda więc na to, że informacja o wielkim powrocie 3dfx po prostu jest próbą strolowania fanów marki. No chyba, że rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z jednym z największych come backów branży technologicznej...

Źródło: Twitter @ 3dfxofficial, TweakTown (foto), Reddit (foto)