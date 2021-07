W końcu jest! Firma AMD oficjalnie zaprezentowała kartę Radeon RX 6600 XT – nowa konstrukcja ma szansę stać się nowym hitem średniego segmentu, oferując lepsze osiągi względem konkurencyjnego modelu Nvidii.

Ostatnio sporo pisaliśmy o karcie Radeon RX 6600 XT, więc jej prezentacja właściwie była tylko kwestią czasu... i w końcu się doczekaliśmy – producent zaprezentował swoją nową konstrukcję podczas targów ChinaJoy 2021. Co warto wiedzieć o nowej karcie do gier?

Specyfikacja karty Radeon RX 6600 XT nie jest specjalnym zaskoczeniem

Jeżeli czytaliście nasze newsy, specyfikacja karty nie powinna być specjalnym zaskoczeniem – wszystkie najważniejsze informacje o RX 6600 XT wyciekły dobre kilka tygodni temu.

Producent zastosował układ graficzny AMD Navi 23 XT, który dysponuje 32 jednostkami obliczeniowymi (CU) i oferuje 32 MB szybkiej pamięci Infinity Cache. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Model Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Układ graficzny Navi 10 XLE (RDNA) Navi 23 XT (RDNA 2) Navi 22 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2304 2048 2560 Jednostki teksturujące 144 128 160 Jednostki rasteryzujące 64 32 64 Jednostki Ray Accelerators - 32 40 Taktowanie rdzenia 1130/1560 MHz 1968/2589 MHz 2321/2581 MHz Pamięć Infinity Cache - 32 MB 96 MB Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie VRAM 12 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 288 GB/s 256 GB/s 384 GB/s TBP (zasilanie) 150 W (8 pin) 160 W (8 pin) 230 W (8+6 pin) Cena $279 $379 $479

Umówmy się, Radeon RX 6600 XT „na papierze” oferuje wyraźnie słabszą specyfikację względem modelu Radeon RX 6700 XT. Jak to się przekłada na wydajność?

Radeon RX 6600 XT – nowa karta graficzna do grania w Full HD

Producent twierdzi, że RX 6600 XT to karta graficzna nadająca się do grania w rozdzielczości 1080p. I tutaj ma tkwić jej sukces, bo większość graczy korzysta właśnie z takich monitorów (wg statystyk, około 2/3 monitorów sprzedanych w 2020 roku to modele o rozdzielczości 1080p).

Jak nowy Radeon wypada na tle innych modeli? Co prawda na niezależne testy wydajności będziecie musieli jeszcze trochę poczekać, ale „czerwoni” pochwalili się wynikami na podstawie swoich pomiarów.

Nowy model ma być ciekawą propozycją dla osób planujących modernizację kilkuletniego komputera z kartą ze średniej półki. Przykładowo, po przesiadce z modelu GeForce GTX 1060 możemy liczyć na 2,2- - 2,5-krotny wzrost wydajności.

W porównaniu do poprzednika - modelu Radeon RX 5600 XT, możemy liczyć na jakieś 40 - 70% wzrostu wydajności. Nieco mniejsza różnica będzie widoczna przy modernizacji konfiguracji z kartą Radeon RX 5700.

Radeon RX 6600 XT ma oferować też wyraźnie lepsze osiągi względem konkurencyjnego (ale jednak nieco tańszego) modelu GeForce RTX 3060. W standardowych tytułach przewaga ma wynosić około 15% (przy czym warto zaznaczyć, że testy były wykonywane z wykorzystaniem technologii Resizable BAR/Smart Access Memory).

W szybkich grach e-sportowych różnica nie jest aż tak znacząca, ale w większości przypadków Radeon RX 6600 XT i tak nieznacznie wyprzeda GeForce RTX 3060 (zwykle można liczyć na 3 – 10% różnicy, ale są tytuły, gdzie minimalnie lepsza okazuje się karta Nvidii).

Radeon RX 6600 XT już niedługo w sprzedaży. Będzie hit?

Sklepowa premiera Radeona RX 6600 XT została zaplanowana na 11 sierpnia – sugerowana cena karty ma wynosić 379 dolarów, więc pomiędzy konkurencyjnymi modelami GeForce RTX 3060 (329 dolarów) a GeForce RTX 3060 Ti (399 dolarów). Inną kwestią są rzeczywiste ceny, które... na początku pewnie będą zawyżone (podobnie zresztą jak innych modeli).

Warto dodać, że w sprzedaży od razu pojawią się niereferencyjne konstrukcje partnerskich producentów - większość wersji wykorzystuje chłodzenie z dwoma wentylatorami, ale pojawią się też większe i mniejsze warianty. Karta będzie dostępna również w "gotowcach" największych producentów OEM.

Czy Radeon RX 6600 XT odniesie sukces? W końcu mamy do czynienia ze „średniopółkowcem”, więc karta teoretycznie powinna zainteresować spore grono klientów. Wszystko jednak będzie zależeć od wydajności, realnych cen i dostępności.

Źródło: AMD