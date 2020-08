Najpierw pojawiły się nieoficjalne doniesienia, chwilę później rozwiewający wątpliwości komunikat z obozu Microsoft. Okazuje się, że multiplayer w produkcji przygotowywanej przez 343 Industries będzie oferowany w formule free-to-play.

Posiadacze nowej konsoli Xbox Series X będą mogli cieszyć się przy tym rozgrywką w 120 klatkach na sekundę. Nie jest jasne, czy dotyczy to całego trybu multiplayer czy jedynie formuły Arena, bo tak sugerowały przecieki. Więcej informacji ma pojawić się w najbliższej przyszłości, wszystkie wątpliwości powinny zatem zostać rozwiane.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON