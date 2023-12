Już za kilka godzin zakończy się 2023 rok. Dla wielu ludzi kolejny rok będzie oznaczał mniejsze lub większe zmiany. Również firmy mogą się z tego faktu mniej lub bardziej cieszyć. Wytwórnia Walta Disneya zapewne nie będzie skakać z radości… Z jakiej przyczyny?

The Walt Disney Company znane, to amerykański i międzynarodowy konglomerat, zajmujący się mediami i rozrywką. Siedziba tego potężnego przedsiębiorstwa leży w kompleksie Walt Disney Studios w Burbank (Kalifornia). Sama firma Disney została założona 16 października 1923 roku przez braci Walta Disneya i Roya Disneya jako Disney Brothers Studio. Na początku swojego istnienia firma ugruntowała swoją pozycję lidera w branży animacji, dzięki filmowi krótkometrażowemu Steamboat Willie. Ów animacja stała się pierwszą postprodukowaną kreskówką, w której wykorzystano zsynchronizowany dźwięk z obrazem. Czołowymi bohaterami tego dzieła stały się debiutujące tam dwie myszki – Miki i Minnie. To one finalnie zyskały status kultowych i stały nie nierozerwalną częścią firmy, przeistaczając się w ikony marki oraz jej maskotki.

Steamboat Willie - to właśnie ta animacja zmieniła kinematografię w 1928 roku

Jednak nic nie trwa wiecznie. Dzisiaj o północy ta pocieszna para myszek przestaje polegać prawom autorskim i przechodzi do domeny publicznej (public domain), zwanej również Creative Commons Zero (CC0). Co to oznacza?

Mikie i Minnie przestają być własnością Disneya

Otóż każde dzieło kultury w pewnym momencie przestaje być zastrzeżone określonymi prawami autorskimi. Określona praca jest chroniona od momentu jej utworzenia (nawet jeśli jej forma jest niekompletna). Prawa autorskie wygasają natomiast po 70 latach od śmierci autora (w przypadku wspólnych prac prawa autorskie wygasają 70 lat od śmierci ostatniego współautora). Oznacza to, że po tym czasie dane dzieło nie podlega żadnym ograniczeniom prawa autorskiego ani prawom pokrewnym – Zatem można z niego korzystać dowolnie: prywatnie, komercyjnie i możesz utwór przerabiać. Warto przy tym pamiętać, że samo dzieło nadal ma autora i nie można przypisać jego autorstwa sobie.

W związku z powyższym od teraz (z poszanowaniem autorstwa) można wykorzystywać wizerunki Myszki Mikey i Myszki Minnie w dowolnych celach. To wydarzenie prawdopodobnie zaowocuje podobnymi produktami, jakie powstawały na przełomie 2022 i 2023 roku z udziałem Kubusia Puchatka – Masowymi dziełami kultury o różnej jakości. Warto tutaj przypomnieć premierę filmu Kubuś Puchatek: Krew i miód, czy przeróżne gry na platformie Steam (na czele z opisywanym na naszej stronie Winnie's Hole).

Jak przejście Mikey i Minnie do domeny publicznej wpłynie na ich wizerunek w kolejnych latach? W jaki sposób te postacie zostaną wykorzystane przez innych twórców? Cóż, tego się dowiemy w nadchodzącym roku…

