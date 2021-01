W wyniku szalejącej pandemii miniony rok był jednym z najgorszych dla polskich (i nie tylko) kin. Kilka produkcji przyciągnęło jednak całkiem sporą widownię.

Najpopularniejsze produkcje w polskich kinach w 2020 roku

365 dni - 1,64 mln Psy 3. W imię zasad - 1,19 mln Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa - 1,14 mln Mayday - 975 tys. 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - 712 tys. Pętla - 570 tys. Urwis - ok. 565 tys. Zenek - 507 tys. Scooby-Doo! - 440 tys. 1917 - ok. 410 tys.

Zestawienie najpopularniejszych produkcji w polskich kinach w 2020 roku przygotowano na bazie danych z boxoffice.pl. To dość istotna informacja, ponieważ tłumaczy brak produkcji dystrybuowanych przez UIP. Mimo tego jak co roku boxoffice.pl daje dość dobry przekrój preferencji kinowych Polaków.

Trudno mówić o zaskoczeniu. Największą widownię zgromadziło szeroko komentowane 365 dni. Najpopularniejszy nie oznacza tu jednak najlepszy, bo recenzje zarówno krytyków jak i samych widzów okazywały się w tym przypadku mocno przeciętne, a często wręcz słabe. Ponad milion widzów zdecydowało się zobaczyć również filmy Psy 3. W imię zasad i Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Całe zestawienie jest zresztą zdominowane przez rodzime produkcje.

To nie był łatwy rok dla kin

Wyniki nie są porywające, ale trudno się temu dziwić. 2020 rok należał do pandemii, a jej skutki kina odczuły bardzo mocno. Sporo premier przełożono, a dostęp do kin mocno ograniczono. Aktualnie też pozostają zresztą zamknięte, przynajmniej do 17 stycznia. Bardzo wymowne jest porównanie do największych wygranych 2019 roku. TOP 3 stanowiły wtedy Król Lew (2,52 mln sprzedanych biletów), Kraina Lodu 2 (2,46 mln) oraz Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 (2,39 mln biletów).

Czy nadchodzące 12 miesięcy będzie łaskawsze dla kinomaniaków? Wciąż nie zależy to od reżyserów, scenarzystów, producentów, aktorów i kin, ale przede wszystkim od tego, jak wyglądać będzie sytuacja z pandemią.

Brakuje Wam dostępu do kin, czy może pochłonęły Was już serwisy streamingowe?

