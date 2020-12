Sylwester w tym roku jest, jaki jest... Ale na szczęście z odsieczą przychodzi Netflix! Zwłaszcza, że ostatnio na tej platformie ukazało się sporo produkcji firmowanych czerwonym „N”. Wybieramy 10 najlepszych produkcji Netfliksa w 2020 roku.

Sylwester z dwójką? Nie, lepszy Netflix

Czasy, kiedy decydując się na spędzenie Sylwestra w domu byliśmy skazani na Rodowicz i inne gwiazdy polskiego popu bądź disco polo, szczęśliwie odeszły w niepamięć. W roku 2020 wielu z nas zdecyduje się pewnie powitać nowy rok na kanapie, ale mają dużo więcej opcji niż telewizja kablowa – publiczna czy nie.

Jedni wybiorą pewnie upojną noc z Cyberpunkiem 2077 lub inną z najlepszych gier 2020 roku, drudzy będą testować swoje nowiutkie PlayStation 5 lub Xbox Series X… Znajdą się jednak też zapewne tacy, którzy chwycą w dłonie pilota i sprawdzą, co nowego na Netflix. Tylko, co wybrać z całej niesamowicie bogatej oferty tej platformy?

Znacie to, prawda? Chciałoby się coś obejrzeć, ale podjęcie decyzji potrafi przytłoczyć. Czy lepszy Wiedźmin (z dubbingiem lub bez)? A może stare dobre Breaking Bad? Noc z dreszczykiem przy Nawiedzonym domu na wzgórzu? Nie? To może lepiej zawalczyć o władzę z Robin Wright i Kevinem Spacey w House of Cards? Opcji jest co niemiara.

I dlatego własnie zdecydowaliśmy się wybrać 10 najlepszych oryginalnych produkcji Netfliksa, które ujrzały światło dzienne w 2020 roku. Trzymajcie się mocno, bo czeka nas przejażdżka po naprawdę ciekawych tytułach. Jeśli jeszcze nie macie abonamentu, tu znajdziecie cenę usługi Netflix.

Gambit królowej

Pamiętacie, jak po premierze polskiego MasterChefa wszyscy chcieli gotować? A po pierwszym sezonie X Factor – śpiewać? No, to teraz przyszła kolej na granie w szachy. Z tym, że nie mówimy akurat o żadnym talent show, ale o Netfliksowym miniserialu z ambicjami. Gambit Królowej to poruszająca i trzymająca w napięciu opowieść o dziewczynie z sierocińca, która odkrywa u siebie talent do gry królów.

Krok po kroku, turniej po turnieju wspina się do szachowego panteonu. Niestety, jej sukcesy sportowe niekoniecznie przekładają się na szczęśliwe życie… Ale właśnie to sprawia, że tę historię chce się poznawać. I nie bez przyczyny przy okazji tej produkcji powstało porzekadło, że osiem odcinków to czasem więcej, niż osiem sezonów.

Unorthodox

Są takie seriale, które zabierają nas w przestrzeń kosmiczną, bywają i takie, które ukazują nam fantastyczne krainy pełne monstrów i rycerzy, a jeszcze inne pokazują nam niesamowite światy istniejące tuż pod naszym nosem. Światy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy.

I do tych ostatnich zalicza się właśnie Unorthodox, czyli Netfliksowy miniserial o dziewczynie z ortodoksyjnej Żydowskiej społeczności, która postanawia zerwać ze swoją wspólnotą religijną. Ale, jak możecie się domyślić, od przeszłości nie tak łatwo się odciąć. I właśnie o tej ucieczce, trochę przed korzeniami, a trochę przed samą sobą, opowiada Unorthodox.

The Umbrella Academy: sezon 2

Seriale o superbohaterach bywają różne, ale ze świecą szukać opowieści tak pokręconej jak The Umbrella Academy. Owszem, to też historia o obrońcach świata z nadnaturalnymi zdolnościami, ale gorzka, niekiedy cyniczna, pełna czarnego humoru i kompletnie zwariowana.

Taki w każdym razie był sezon pierwszy, bo druga seria podnosi to wszystko do kwadratu. Oto bowiem bohaterowie The Umbrella Academy trafiąją do Dallas lat sześćdziesiątych, gdzie osią intrygi stanie się zabójstwo Kennedy’ego, a stawką całej przygody uchronienie świata przed wojną atomową. No, no, dzieje się w tym nowym sezonie!

The Crown: sezon 4

Zaparzyliście już swojego ulubionego earl greya z mlekiem, uszykowaliście herbatniki i usiedliście w fotelu z corgim na kolanach? Jesteście więc doskonale przygotowani na nowy sezon The Crown! A warto po niego sięgnąć, bo oprócz znanych i lubianych z poprzednich odcinków członków brytyjskiej rodziny królewskiej, teraz możemy także śledzić losy księżnej Diany i Margaret Thatcher. Gdyby to Was jeszcze dostatecznie nie zachęciło, dodajmy, że w rolę tej ostatniej wciela się Gillian Anderson, a więc agentka Scully z kultowego Z archiwum X. To co, gotowi na iście królewskiego sylwestra?

Unsolved Mysteries

Netflix znany jest nie tylko ze swoich seriali i filmów fabularnych, ale też produkcji dokumentalnych. Nic więc dziwnego, że twórcy związani z tą firmą podjęli się wskrzeszenia kultowego w niektórych kręgach tytułu Unsolved Mysteries. Każdy odcinek tej serii to inna niewyjaśniona tajemnica. Opowiadają o nich naoczni świadkowie, ofiary paranormalnych zjawisk i wszyscy, którzy ponad wszystko pragną dociec prawdy o tym, co im się przytrafiło.

Można powiedzieć więc, że to takie Z archiwum X, tyle że oparte na faktach. Powiecie być może: „Dokumenty? To te filmy, w których ogląda się lwa dobierającego się do samicy albo Włocha wałkującego pizzę?”. Nie tym razem! Nuda to ostatnia rzecz, której powinniście się obawiać siadając do Unsolved Mysteries.

Nawiedzony dwór w Bly

Widzieliście już Nawiedzony dom na wzgórzu? Jeśli tak, to wiecie, czego się spodziewać po Nawiedzonym dworze w Bly. Jeśli nie, to nic nie szkodzi, bo ten serial, mimo że zrobiony przez tych samych twórców, prezentuje zupełnie nową historię.

Ukazuje ona losy niani zatrudnionej w tytułowej posiadłości, gdzie opieka nad dziećmi nie jest największym ze zmartwień. W każdym razie schodzi na dalszy plan w obliczu mnóstwa mrocznych tajemnic, mgieł snujących się nad stawami, skrzypiących drzwi, ciemnych korytarzy i luster odbijających najgorsze okropieństwa… Już macie dreszcze na plecach? I słusznie!

Locke & Key

Każdy z nas ma w sobie coś z dzieciaka, który zawsze chce otworzyć właśnie te drzwi, których nie powinien ruszać. Locke & Key to adaptacja komiksu o tej samej nazwie, która rozbudzi w Was tego niepokornego urwisa. Serial opowiada bowiem o rodzinie Locke’ów, która trafia do olbrzymiej posiadłości, w której klucze otwierają drzwi nie tylko do jej niezliczonych pokojów, ale też miejsc nie z tej ziemi. I chociaż jest to tytuł adresowany przede wszystkim do nastolatków, to także starsi widzowie mogą się przy nim doskonale bawić. A to dlatego, że to historia niezwykle nastrojowa, pełna tajemnic i zwrotów akcji, a do tego doprawiona szczyptą grozy.

Ratched

Pamiętacie Lot nad kukułczym gniazdem? Po obejrzeniu Ratched szpital psychiatryczny z tamtego filmu wyda Wam się wakacyjnym kurortem. Netflix stworzył bowiem miejsce tak upiorne, że budzi w widzach najpierwotniejsze lęki – nie, nie przed chorobą psychiczną, ale przed jej leczeniem!

Tytułowa siostra Ratched, pod koniec lat czterdziestych, trafia do wspomnianego przybytku, gdzie skonfrontuje się z okropieństwami, jakie się w nim kryją. Tam, zarówno młoda pielęgniarka, jak i widzowie, znajdą potwierdzenie starej prawdy, że człowiek może zrobić bardzo wiele drugiemu człowiekowi, jeśli pozostawić mu w tej kwestii wolną rękę.

Hollywood

Zastanawialiście się kiedyś, z kim tak naprawdę trzeba się przespać, żeby zrobić karierę w Hollywood? Netfliksowy serial o tym właśnie tytule wreszcie Wam tę kwestię rozjaśni. Nie mówimy tu jednak o współczesnej fabryce snów, ale jej historycznej wersji z końcówki lat czterdziestych.

Tym niemniej to właśnie wtedy Los Angeles było prawdziwą dżunglą dla młodych talentów, w której trzeba było nie lada sprytu i poświęcenia, żeby wspiąć się na szczyt sławy. I o tym właśnie opowiada Hollywood, które pokazuje bezwzględność tamtych czasów w lekkiej i pełnej humoru formie. To świetna zabawa nie tylko dla zadeklarowanych kinomanów.

Tyler Rake: Ocalenie

Wszyscy znamy kultowe seriale z Netflix, ale warto pamiętać, że twórcy z tej firmy zajmują się także produkcją napakowanych akcją filmów. Spośród tych ostatnich warto wyróżnić Tyler Ryke: Ocalenie (czyli trochę niefortunnie przetłumaczone na polski Extraction). Tytułowy bohater, grany przez Chrisa Hemswortha, to najemnik, który otrzymuje misję odbicia syna biznesmena z rąk gangsterów. Jednak, jak łatwo przewidzieć, nie wszystko idzie zgodnie z planem… Wróć! Prawie nic nie idzie zgodnie z planem. I chyba dlatego Tyler Rake: Ocalenie tak dobrze się ogląda. Akcja goni akcję, a kule śmigają po ekranie z taką intensywnością, że będziesz chciał oglądać ten film w kamizelce kuloodpornej.

Szczęśliwego nowego Netfliksa

Mówi się, że Netflix nie jest już taki, jak kiedyś… Może i nie, ale wciąż znajdzie się mnóstwo godnych polecenia produkcji firmowanych ich logo. Pozostaje więc mieć nadzieję, że platforma będzie trzymała poziom również w przyszłym, 2021 roku, kiedy to otrzymamy takie hity, jak animowaną adaptację Resident Evil, drugi sezon Wiedźmina, kolejną odsłonę Ozark czy od dawna wyczekiwaną kontynuację kultowego już Stranger Things. No, no, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć sobie i Wam szczęśliwego nowego roku z Netflix!

