Disney zapowiada serial Obcy

Prace nad serialem Obcy potwierdzono podczas Disney Investor Day 2020. Bez wątpienia Disney nie jest pierwszym skojarzeniem z tym mrocznym uniwersum, ale nie ma tutaj przypadku. Jakiś czas temu Disney przejął 20th Century Fox, a tym samym prawa do wielu doskonale znanych marek, w tym właśnie Alien.

Tak samo nie można być zaskoczonym, że swój udział przy serialu będzie miała stacja FX będąca częścią wspomnianej transakcji. Co jeśli chodzi o kwestię najważniejszą, a więc zapowiedziany serial? Poza tym, że będzie osadzony w omawianym uniwersum ujawniono, że akcja ma toczyć się w niedalekiej przyszłości. Co istotne, na Ziemi.

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD